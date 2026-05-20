Bethel announces spring academic honors, graduates

One hundred sixty Bethel College students had spring 2026 grades that earned academic distinction.

In addition, 77 students graduated from Bethel on May 10.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST

Farah Ahmed*, Cairo, Egypt

Cassandra Albin, Hesston, Kan.

Taylor Andrew, Azle, Texas

Cedric “Trey” August*, Houston

Layla Avalos, Greeley, Colo.

Kayla Babcock, Hutchinson, Kan.

Carley Bartell*, Hesston, Kan.

Calvin Bell, Wichita

Tess Bigham, Hesston, Kan.

Mason Bolen, Buckley, Wash.

Bradley Browne, Cypress, Texas

Ava Broxterman, Lindsborg, Kan.

Logan Brunton, Franklin, Tenn.

Josiah Buller, North Newton

Lucy Burch, Newton

Ariana Cerda, Liberal, Kan.

Zachary Claassen, Marlin, Wash.

Dylan Cochran, Valley Center, Kan.

Maria Cortes-Hernandez*, Freeman, S.D.

Stefany Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Chad Crauthers, New Braunfels, Texas

Trenna Davenport, Goessel, Kan.

Madison Davis, Farmington, Utah

Alex DePriest, Wichita

Gracia Duron*, Valley Center, Kan.

Emersyn Eischen, Coweta, Okla.

Eliza Epp, North Newton

Dulce Erazo-Tejada*, Newton

Marcus Fiedler, Newton

Emma Figueroa, Arleta, Calif.

Ryleigh Foster, Fowler, Kan.

Pandora Freeman, Sedgwick, Kan.

Katherine Friesen, North Newton

Caleb Garber*, Newton

Madison Gonzales*, Irving, Texas

Daniel Gonzalez-Arevalo*, Newton

Emma Graber, Divide, Colo.

Emma Grein, Heinsberg, Germany

Cheryl Grubbs, Azle, Texas

Havea Hafoka, Lawrence, Kan.

Billy Haoda, Cairns, Australia

Amos Harder, Buhler, Kan.

Dominick Harris, Flower Mound, Texas

Sydney Hart, Oklahoma City

Grace Harthorn, Bakersfield, Calif.

Adah Hodge, North Newton

Simon Hodge*, North Newton

Patricia Huerta*, McPherson, Kan.

Harley Inskeep, Park City, Kan.

Mya Janes, Newton

Ben Janzen, Henderson, Neb.

Katelyn Johnston, Longmont, Colo.

Marcus Jones, Gardnerville, Nev.

Elena Jugovič, Belgrade, Serbia

Olivia Keen, Wichita

Emma Killingsworth, Liberty Hill, Texas

Joshua Koehn, Hesston, Kan.

Abby Koontz, Newton

Caleb Koontz*, Newton

Michelle Koranda, Newton

Jasper Krehbiel, North Newton

Lisa Legros*, Wichita/Port-au-Prince, Haiti

Sofia Lindenmeyer, Newton

Leah Littlejohn, Newton

Beth Lloyd, Manchester, England

Karlee Locke, Azle, Texas

Kendall Locke, Azle, Texas

Paula López, Ibarra, Ecuador

Madelyn Maltsberger, Henderson, Neb.

Alexis Marlow, The Pas, Manitoba

Adrian Martinez*, Hollister, Calif.

Jennifer Mayen-Aragon*, Wichita

Mateya McCord, Newton

Reese McCord, Newton

Madison McGee, Dodge City, Kan.

Quincey McGuffy*, Hahnville, La.

Emily Medbury*, Bel Aire, Kan.

Annalise Miller*, Goessel, Kan.

Aiden Morillo, Bakersfield, Calif.

Madeline Moscrip, Martinsville, Ind.

Alohilani Mundon, Henderson, Nev.

Lexi Nickel, Mountain Lake, Minn.

Gabriel Okita, Braine-l’Alleud, Belgium

Mara Oswald, Newton

Gavin Patton, Hutchinson, Kan.

Taryn Paulino, Salina, Kan.

Faith Peterson, Rancho Cucamonga, Calif.

Ashley Poe, Goddard, Kan.

Tiffany Popp, Newton

Madeline Proost, Anna, Texas

Autumn Quinones, Irwindale, Calif.

Ximena Raya Arredondo, Morelia, Mexico

Jacob Regier, Henderson, Neb.

Lilli Reisser*, Enger, Germany

Hannah Retallack, Aubrey, Texas

Tressa Ring, Andover, Kan.

Elisabeth Rowe, Dermott, Ark.

Kate Rowland*, Sterling, Kan.

Ashlyn Rushing, Mansfield, Texas

Adriana Russell, Bennington, Kan.

Kailey Sandoval, El Cajon, Calif.

Janet Sanner*, Hutchinson, Kan.

Joshua Santos, Laredo, Texas

Moses Sawatzky, Goshen, Ind.

Bethany Schrag*, Valley Center, Kan.

Jacob Schrag, Newton

Timothy Schrag*, Newton

Jacie Scott, Oklahoma City

Aleah Shaw*, Salina, Kan.

Isaiah Smith*, Great Bend, Kan.

Celesta Teijema*, Newton/Schagerbrug, Netherlands

Troy Templin, Newton

Tristan Tiu, Santa Clarita, Calif.

Elena Vanderweg, Newton

Preston Vicenzi, Newton

Tyrel Wagner, Waterville, Kan.

Anna Wangberg, Reno, Nev.

Micheala Wenger, Fresno, Calif.

Julie Wilhite*, Haven, Kan.

Grace William, Osborne, Kan.

Karissa Wilson, Sterling, Kan.

Victoria Wright, Lawton, Okla.

Charis Yager*, Derby, Kan.

Caryn Yoder*, Hesston, Kan.

Evan Young, Andale, Kan.

Kenzi Young, Whittier, Calif.

*denotes graduating senior

HONOR ROLL

Samuel Allen, Fresno, Calif.

Langley Barger, Wichita

Amelia Bourm, Augusta, Kan.

Karleigh Buethner, Augusta, Kan.

Daniela Casique Gomez, Cancun, Mexico

Kennedy Chodak*, Andover, Kan.

Tyson Chupp, Goshen, Ind.

Jadon Comeaux, Dallas

Carsyn Drennan, Milliken, Colo.

Kaeson Fisher-Brown, Derby, Kan.

Annabelle Francoeur, Independence, Kan.

Mya Free, Wichita

Alison Helsel, Pratt, Kan.

Angel Hernandez*, Freeman, S.D.

Hope Jacobs, Wamego, Kan.

Sadie Jensen*, Lake Tapps, Wash.

Sara Ladino, Cali, Colombia

Yuretzi Licea*, Newton

Carley Littell, Winfield, Kan.

Delaynie Mayes-Stuart*, Hesston, Kan.

Cadence Mcmenamy, Murphy, Texas

Kian Medeiros, Brentwood, Calif.

Landree Merriman*, Springtown, Texas

Samir Njoku-Lopez, Bel Aire, Kan.

Brayden Parker, Portland, Ore.

Emilee Phoon*, Salina, Kan.

Katelynn Quidato, North Las Vegas, Nev.

Noah Schrag, Goessel, Kan.

Dalaina Schutte, Halstead, Kan.

Kaleb Scripsick, Hutchinson, Kan.

Benjamin Vincent, Hot Springs, Ark.

Alayna Vines, Lawton, Okla.

Victoria Wells, Greeley, Colo.

Trinity Williamson, Sedgwick, Kan.

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Bethel is ranked #25 in U.S. News & World Report’s Best Regional College Midwest for 2026. Bethel was the only Kansas college or university to be named a Truth, Community Healing and Transformation (TCHT) Campus Center, in 2021. For more information, see www.bethelks.edu

Bethel College Class of 2026

Maira Abrile de Paiva, B.S.**, Campinas, Brazil, Elementary Education

Farah Ahmed, B.S., Cairo, Egypt, Business Administration

Cedric “Trey” August, B.A., Houston, Art/Education

Stephanie Esparza, B.S., Hesston, Kan., Elementary Education

Carley Bartell, B.S.***, Hesston, Kan., Social Work

Jonah Bergeron, B.S., Dorval, Canada, Business Administration

Narissa Blackwell, B.S., Houston, Elementary Education

Kennedy Chodak, B.S.N., Andover, Kan., Nursing

Nicholas Collins, B.A., Boise, Idaho, Art

Maria Cortes-Hernandez, B.S.N.**, Freeman, S.D., Nursing

Josue Coy Dick, B.A.***, North Newton, Bible and Religion, Music, Peace, Justice and Conflict Studies, Social Work

Torrie Curry II, B.A., Houston, Natural Sciences

Grace Dawes, B.A.***, Hesston, Kan., Biochemistry and Molecular Biology, Psychology

Jack Denton-Cardew, B.S., Los Angeles, Business Administration

Albert Diarra, B.S.**, Bamako, Mali, Software Development

Franklin Driscoll, B.A.***, Peoria, Ill., English/Education

Gracia Duron, B.S.**, Valley Center, Kan., Social Work

Dulce Erazo-Tejada, B.S.N., Newton, Nursing

Jordan Flowers, B.S., Frisco, Texas, Business Administration

Caleb Garber, B.A.***, Newton, Biology/Education

Madison Gonzales, B.S., Irving, Texas, Health and Human Performance

Daniel Gonzalez-Arevalo, B.A., Newton, Communication Arts, Psychology

Abigail Grittman, B.S., Shawnee, Kan., Health and Human Performance

Jesse Hancock Jr., B.S., Wichita, Business Administration

Angel Hernandez Hernandez, B.S.**, Freeman, S.D., Software Development

Samuel Hernandez Medina Jr., B.S., Liberal, Kan., Elementary Education

Simon Hodge, B.S., North Newton, Social Work

Patricia Huerta, B.A.**, McPherson, Kan., Natural Sciences

Sadie Jensen, B.A., Lake Tapps, Wash., Communication Arts

Olivia Keen, B.S.N.**, Wichita, Nursing

Emma Killingsworth, B.S.*, Georgetown, Texas, Biochemistry and Molecular Biology

Petr Kollar, B.S., Teplice, Czech Republic, Business Administration

Caleb Koontz, B.S.***, Newton, Biochemistry and Molecular Biology

Kazimir Kromwijk, B.A.**, Dordrecht, Netherlands, Psychology

Lisa Legros, B.S.N., Port-au-Prince, Haiti, Nursing

Louisa Lehmann, B.A.**, Wegberg, Germany, English

Yuretzi Licea, B.A., Newton, Art

Beth Lloyd, B.S.**, Manchester, England, Health and Human Performance

Trevon Madison, B.A., Detroit, Communication Arts

Adrian Martinez, B.S., Hollister, Calif., Health and Human Performance/Education

Allyson Masem, B.S.*, Newton, Elementary Education

Jennifer Mayen-Aragon, B.S.N., Wichita, Nursing

Delaynie Mayes-Stuart, B.A.*, Hesston, Kan., Business Administration, Psychology

Quincey McGuffy, B.S., Hahnville, La., Business Administration

Emily Medbury, B.S.**, Bel Aire, Kan., Social Work

Landree Merriman, B.S., Springtown, Texas, Health and Human Performance

Annalise Miller, B.A.***, Goessel, Kan., Biology

Alexia Moore, B.S.N.*, Wichita, Nursing

Kai Norris, B.A., Cordova, Tenn., Psychology

Cameron Offerle, B.S., Offerle, Kan., Social Work

Heydi Ortez-Mezquita, B.S.N., Dodge City, Kan., Nursing

Daniel Perilli, B.S., San Candido, Italy, Business Administration

Emilee Phoon, B.A.*, Bennington, Kan., English/Education

April Powls, B.A.***, Garnett, Kan., Art/Education

Lilli Reisser, B.A.***, Enger, Germany, Psychology

Donovan Ringenbach, B.S., Norfolk, Va., Business Administration

Gavin Rogers, B.S., Pleasant Hill, Mo., Business Administration

Zachariah Rowden, B.A.*, Newton, Psychology

Kate Rowland, B.S.**, Sterling, Kan., Business Administration

Rodrigo Sanchez Hurtado, B.S., La Paz, Bolivia, Business Administration

Janet Sanner, B.S.N., Parker, Colo., Nursing

Brayden Schilling, B.S., Hesston, Kan., Business Administration

Kathryn Schmidt, B.A., Hesston, Kan., Biology

Bethany Schrag, B.S.***, Valley Center, Kan., Elementary Education

Timothy Schrag, B.A.***, Newton, Bible and Religion, Communication Arts

Aleah Shaw, B.S.N.*, Salina, Kan., Nursing

Colin Smith, B.S., Pleasant Hill, Mo., Business Administration

Isaiah Smith, B.A.**, Great Bend, Kan., History and Political Science, Social Work

Celesta Teijema, B.S.***, Schagerbrug, Netherlands, Biochemistry and Molecular Biology

Daniela Weber-Gonzalez, B.A., Juarez, Mexico, Psychology

Julie Wilhite, B.S.N., Haven, Kan., Nursing

Daysharia Wilkes, B.S., St. Louis, Elementary Education

Jaric Woodley, B.S., Houston, Health and Human Performance

Charis Yager, B.A.***, Derby, Kan., Psychology

Carmelo Yakubu, B.S., Houston, Business Administration

Caryn Yoder, B.S.***, Hesston, Kan., Elementary Education

GPA honors for graduates are indicated by (an) asterisk(s) behind their degree.

*Cum Laude: 3.500-3.649 GPA

**Magna Cum Laude: 3.650-3.799 GPA

*** Summa Cum Laude: 3.800- 4.0 GPA

B.A. Bachelor of Arts

B.A. Bachelor of Science

B.S.N. Bachelor of Science in Nursing