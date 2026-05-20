Bethel announces spring academic honors, graduates

One hundred sixty Bethel College students had spring 2026 grades that earned academic distinction.
In addition, 77 students graduated from Bethel on May 10.
Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.
DEAN’S LIST
Farah Ahmed*, Cairo, Egypt
Cassandra Albin, Hesston, Kan.
Taylor Andrew, Azle, Texas
Cedric “Trey” August*, Houston
Layla Avalos, Greeley, Colo.
Kayla Babcock, Hutchinson, Kan.
Carley Bartell*, Hesston, Kan.
Calvin Bell, Wichita
Tess Bigham, Hesston, Kan.
Mason Bolen, Buckley, Wash.
Bradley Browne, Cypress, Texas
Ava Broxterman, Lindsborg, Kan.
Logan Brunton, Franklin, Tenn.
Josiah Buller, North Newton
Lucy Burch, Newton
Ariana Cerda, Liberal, Kan.
Zachary Claassen, Marlin, Wash.
Dylan Cochran, Valley Center, Kan.
Maria Cortes-Hernandez*, Freeman, S.D.
Stefany Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.
Chad Crauthers, New Braunfels, Texas
Trenna Davenport, Goessel, Kan.
Madison Davis, Farmington, Utah
Alex DePriest, Wichita
Gracia Duron*, Valley Center, Kan.
Emersyn Eischen, Coweta, Okla.
Eliza Epp, North Newton
Dulce Erazo-Tejada*, Newton
Marcus Fiedler, Newton
Emma Figueroa, Arleta, Calif.
Ryleigh Foster, Fowler, Kan.
Pandora Freeman, Sedgwick, Kan.
Katherine Friesen, North Newton
Caleb Garber*, Newton
Madison Gonzales*, Irving, Texas
Daniel Gonzalez-Arevalo*, Newton
Emma Graber, Divide, Colo.
Emma Grein, Heinsberg, Germany
Cheryl Grubbs, Azle, Texas
Havea Hafoka, Lawrence, Kan.
Billy Haoda, Cairns, Australia
Amos Harder, Buhler, Kan.
Dominick Harris, Flower Mound, Texas
Sydney Hart, Oklahoma City
Grace Harthorn, Bakersfield, Calif.
Adah Hodge, North Newton
Simon Hodge*, North Newton
Patricia Huerta*, McPherson, Kan.
Harley Inskeep, Park City, Kan.
Mya Janes, Newton
Ben Janzen, Henderson, Neb.
Katelyn Johnston, Longmont, Colo.
Marcus Jones, Gardnerville, Nev.
Elena Jugovič, Belgrade, Serbia
Olivia Keen, Wichita
Emma Killingsworth, Liberty Hill, Texas
Joshua Koehn, Hesston, Kan.
Abby Koontz, Newton
Caleb Koontz*, Newton
Michelle Koranda, Newton
Jasper Krehbiel, North Newton
Lisa Legros*, Wichita/Port-au-Prince, Haiti
Sofia Lindenmeyer, Newton
Leah Littlejohn, Newton
Beth Lloyd, Manchester, England
Karlee Locke, Azle, Texas
Kendall Locke, Azle, Texas
Paula López, Ibarra, Ecuador
Madelyn Maltsberger, Henderson, Neb.
Alexis Marlow, The Pas, Manitoba
Adrian Martinez*, Hollister, Calif.
Jennifer Mayen-Aragon*, Wichita
Mateya McCord, Newton
Reese McCord, Newton
Madison McGee, Dodge City, Kan.
Quincey McGuffy*, Hahnville, La.
Emily Medbury*, Bel Aire, Kan.
Annalise Miller*, Goessel, Kan.
Aiden Morillo, Bakersfield, Calif.
Madeline Moscrip, Martinsville, Ind.
Alohilani Mundon, Henderson, Nev.
Lexi Nickel, Mountain Lake, Minn.
Gabriel Okita, Braine-l’Alleud, Belgium
Mara Oswald, Newton
Gavin Patton, Hutchinson, Kan.
Taryn Paulino, Salina, Kan.
Faith Peterson, Rancho Cucamonga, Calif.
Ashley Poe, Goddard, Kan.
Tiffany Popp, Newton
Madeline Proost, Anna, Texas
Autumn Quinones, Irwindale, Calif.
Ximena Raya Arredondo, Morelia, Mexico
Jacob Regier, Henderson, Neb.
Lilli Reisser*, Enger, Germany
Hannah Retallack, Aubrey, Texas
Tressa Ring, Andover, Kan.
Elisabeth Rowe, Dermott, Ark.
Kate Rowland*, Sterling, Kan.
Ashlyn Rushing, Mansfield, Texas
Adriana Russell, Bennington, Kan.
Kailey Sandoval, El Cajon, Calif.
Janet Sanner*, Hutchinson, Kan.
Joshua Santos, Laredo, Texas
Moses Sawatzky, Goshen, Ind.
Bethany Schrag*, Valley Center, Kan.
Jacob Schrag, Newton
Timothy Schrag*, Newton
Jacie Scott, Oklahoma City
Aleah Shaw*, Salina, Kan.
Isaiah Smith*, Great Bend, Kan.
Celesta Teijema*, Newton/Schagerbrug, Netherlands
Troy Templin, Newton
Tristan Tiu, Santa Clarita, Calif.
Elena Vanderweg, Newton
Preston Vicenzi, Newton
Tyrel Wagner, Waterville, Kan.
Anna Wangberg, Reno, Nev.
Micheala Wenger, Fresno, Calif.
Julie Wilhite*, Haven, Kan.
Grace William, Osborne, Kan.
Karissa Wilson, Sterling, Kan.
Victoria Wright, Lawton, Okla.
Charis Yager*, Derby, Kan.
Caryn Yoder*, Hesston, Kan.
Evan Young, Andale, Kan.
Kenzi Young, Whittier, Calif.
*denotes graduating senior
HONOR ROLL
Samuel Allen, Fresno, Calif.
Langley Barger, Wichita
Amelia Bourm, Augusta, Kan.
Karleigh Buethner, Augusta, Kan.
Daniela Casique Gomez, Cancun, Mexico
Kennedy Chodak*, Andover, Kan.
Tyson Chupp, Goshen, Ind.
Jadon Comeaux, Dallas
Carsyn Drennan, Milliken, Colo.
Kaeson Fisher-Brown, Derby, Kan.
Annabelle Francoeur, Independence, Kan.
Mya Free, Wichita
Alison Helsel, Pratt, Kan.
Angel Hernandez*, Freeman, S.D.
Hope Jacobs, Wamego, Kan.
Sadie Jensen*, Lake Tapps, Wash.
Sara Ladino, Cali, Colombia
Yuretzi Licea*, Newton
Carley Littell, Winfield, Kan.
Delaynie Mayes-Stuart*, Hesston, Kan.
Cadence Mcmenamy, Murphy, Texas
Kian Medeiros, Brentwood, Calif.
Landree Merriman*, Springtown, Texas
Samir Njoku-Lopez, Bel Aire, Kan.
Brayden Parker, Portland, Ore.
Emilee Phoon*, Salina, Kan.
Katelynn Quidato, North Las Vegas, Nev.
Noah Schrag, Goessel, Kan.
Dalaina Schutte, Halstead, Kan.
Kaleb Scripsick, Hutchinson, Kan.
Benjamin Vincent, Hot Springs, Ark.
Alayna Vines, Lawton, Okla.
Victoria Wells, Greeley, Colo.
Trinity Williamson, Sedgwick, Kan.
*denotes graduating senior
Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Bethel is ranked #25 in U.S. News & World Report’s Best Regional College Midwest for 2026. Bethel was the only Kansas college or university to be named a Truth, Community Healing and Transformation (TCHT) Campus Center, in 2021. For more information, see www.bethelks.edu
Bethel College Class of 2026
Maira Abrile de Paiva, B.S.**, Campinas, Brazil, Elementary Education
Farah Ahmed, B.S., Cairo, Egypt, Business Administration
Cedric “Trey” August, B.A., Houston, Art/Education
Stephanie Esparza, B.S., Hesston, Kan., Elementary Education
Carley Bartell, B.S.***, Hesston, Kan., Social Work
Jonah Bergeron, B.S., Dorval, Canada, Business Administration
Narissa Blackwell, B.S., Houston, Elementary Education
Kennedy Chodak, B.S.N., Andover, Kan., Nursing
Nicholas Collins, B.A., Boise, Idaho, Art
Maria Cortes-Hernandez, B.S.N.**, Freeman, S.D., Nursing
Josue Coy Dick, B.A.***, North Newton, Bible and Religion, Music, Peace, Justice and Conflict Studies, Social Work
Torrie Curry II, B.A., Houston, Natural Sciences
Grace Dawes, B.A.***, Hesston, Kan., Biochemistry and Molecular Biology, Psychology
Jack Denton-Cardew, B.S., Los Angeles, Business Administration
Albert Diarra, B.S.**, Bamako, Mali, Software Development
Franklin Driscoll, B.A.***, Peoria, Ill., English/Education
Gracia Duron, B.S.**, Valley Center, Kan., Social Work
Dulce Erazo-Tejada, B.S.N., Newton, Nursing
Jordan Flowers, B.S., Frisco, Texas, Business Administration
Caleb Garber, B.A.***, Newton, Biology/Education
Madison Gonzales, B.S., Irving, Texas, Health and Human Performance
Daniel Gonzalez-Arevalo, B.A., Newton, Communication Arts, Psychology
Abigail Grittman, B.S., Shawnee, Kan., Health and Human Performance
Jesse Hancock Jr., B.S., Wichita, Business Administration
Angel Hernandez Hernandez, B.S.**, Freeman, S.D., Software Development
Samuel Hernandez Medina Jr., B.S., Liberal, Kan., Elementary Education
Simon Hodge, B.S., North Newton, Social Work
Patricia Huerta, B.A.**, McPherson, Kan., Natural Sciences
Sadie Jensen, B.A., Lake Tapps, Wash., Communication Arts
Olivia Keen, B.S.N.**, Wichita, Nursing
Emma Killingsworth, B.S.*, Georgetown, Texas, Biochemistry and Molecular Biology
Petr Kollar, B.S., Teplice, Czech Republic, Business Administration
Caleb Koontz, B.S.***, Newton, Biochemistry and Molecular Biology
Kazimir Kromwijk, B.A.**, Dordrecht, Netherlands, Psychology
Lisa Legros, B.S.N., Port-au-Prince, Haiti, Nursing
Louisa Lehmann, B.A.**, Wegberg, Germany, English
Yuretzi Licea, B.A., Newton, Art
Beth Lloyd, B.S.**, Manchester, England, Health and Human Performance
Trevon Madison, B.A., Detroit, Communication Arts
Adrian Martinez, B.S., Hollister, Calif., Health and Human Performance/Education
Allyson Masem, B.S.*, Newton, Elementary Education
Jennifer Mayen-Aragon, B.S.N., Wichita, Nursing
Delaynie Mayes-Stuart, B.A.*, Hesston, Kan., Business Administration, Psychology
Quincey McGuffy, B.S., Hahnville, La., Business Administration
Emily Medbury, B.S.**, Bel Aire, Kan., Social Work
Landree Merriman, B.S., Springtown, Texas, Health and Human Performance
Annalise Miller, B.A.***, Goessel, Kan., Biology
Alexia Moore, B.S.N.*, Wichita, Nursing
Kai Norris, B.A., Cordova, Tenn., Psychology
Cameron Offerle, B.S., Offerle, Kan., Social Work
Heydi Ortez-Mezquita, B.S.N., Dodge City, Kan., Nursing
Daniel Perilli, B.S., San Candido, Italy, Business Administration
Emilee Phoon, B.A.*, Bennington, Kan., English/Education
April Powls, B.A.***, Garnett, Kan., Art/Education
Lilli Reisser, B.A.***, Enger, Germany, Psychology
Donovan Ringenbach, B.S., Norfolk, Va., Business Administration
Gavin Rogers, B.S., Pleasant Hill, Mo., Business Administration
Zachariah Rowden, B.A.*, Newton, Psychology
Kate Rowland, B.S.**, Sterling, Kan., Business Administration
Rodrigo Sanchez Hurtado, B.S., La Paz, Bolivia, Business Administration
Janet Sanner, B.S.N., Parker, Colo., Nursing
Brayden Schilling, B.S., Hesston, Kan., Business Administration
Kathryn Schmidt, B.A., Hesston, Kan., Biology
Bethany Schrag, B.S.***, Valley Center, Kan., Elementary Education
Timothy Schrag, B.A.***, Newton, Bible and Religion, Communication Arts
Aleah Shaw, B.S.N.*, Salina, Kan., Nursing
Colin Smith, B.S., Pleasant Hill, Mo., Business Administration
Isaiah Smith, B.A.**, Great Bend, Kan., History and Political Science, Social Work
Celesta Teijema, B.S.***, Schagerbrug, Netherlands, Biochemistry and Molecular Biology
Daniela Weber-Gonzalez, B.A., Juarez, Mexico, Psychology
Julie Wilhite, B.S.N., Haven, Kan., Nursing
Daysharia Wilkes, B.S., St. Louis, Elementary Education
Jaric Woodley, B.S., Houston, Health and Human Performance
Charis Yager, B.A.***, Derby, Kan., Psychology
Carmelo Yakubu, B.S., Houston, Business Administration
Caryn Yoder, B.S.***, Hesston, Kan., Elementary Education
GPA honors for graduates are indicated by (an) asterisk(s) behind their degree.
*Cum Laude: 3.500-3.649 GPA
**Magna Cum Laude: 3.650-3.799 GPA
*** Summa Cum Laude: 3.800- 4.0 GPA
B.A. Bachelor of Arts
B.A. Bachelor of Science
B.S.N. Bachelor of Science in Nursing