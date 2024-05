Bethel announces spring academic honors, graduates

Two hundred and one Bethel College students had spring 2024 grades that earned academic distinction.

In addition, 99 students graduated from Bethel on May 12.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST

Farah Ahmed, Cisco, Texas

Olivia Allen, Wichita

Grace Anderson*, Heath, Texas

Phillip Balzer*, Freeman, S.D.

Isaiah Bartel*, Andover, Kan.

Carley Bartell, Hesston, Kan.

Emil Benavides, Stockton, Kan.

Elly Bertholf*, Winfield, Kan.

Loggan Birch, Burleson, Texas

Katie Rose Friesen Birky, Denver

Joseph Blakesley, Auburn, Kan.

Madison Bliss, Maize, Kan.

Ben Bollinger, Hesston, Kan.

Nick Bonner, Fort Knox, Ky.

Braiden Botterweck, Newton

Emily Brandt*, Newton

Claire Broxterman, Lindsborg, Kan.

Logan Brunton, Franklin, Tenn.

Milan Bucek*, Pelhrimov, Czechia

Karleigh Buethner, Augusta, Kan.

Lucy Buller, Newton

Peter Buller, North Newton

Rabia Can, Wuppertal, Germany

Kylah Carter*, Houston

Ella Caudill, Topeka, Kan.

Kayden Christiansen*, Lakin, Kan.

Madilyn Chupp, Goshen, Ind.

Brianna Clark*, Las Vegas, Nev.

Raven Cobbins*, Wichita

Maria Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Mark Crider, Stilwell, Kan.

Shayla Dao, Salina, Kan.

Kaitlyn Dawes, Hesston, Kan.

Abby Chappell Deckert, North Newton

Josué Coy Dick, North Newton

Frank Driscoll, Peoria, Ill.

Gracia Duron, Valley Center, Kan.

Alexis Eddy*, Valley Center, Kan.

Kate Eichelberger, Moundridge, Kan.

Alexis Enslinger, Derby, Kan.

Schyler Entz*, Newton

Eliza Epp, North Newton

Josie Epp*, Marion, S.D.

Brett Esch*, Carrollton, Texas

Leah Fast, Moundridge, Kan.

Marcus Fiedler, Newton

Adrianna Floro, Bentley, Kan.

Ryleigh Foster, Fowler, Kan.

Katherine Friesen, North Newton

Caleb Garber, Newton

Sophie Girtz, Valley Center, Kan.

James Goff, Delta, Colo.

Briseis Gomez, El Paso, Texas

Daniel Gonzalez-Arevalo, Newton

Emma Graber, Divide, Colo.

Douglas Grider, Newton

Scott Grider, Newton

Emily Guldner, Independence, Mo.

Grace Tommie Harthorn, Bakersfield, Calif.

Grant Hause, Seminole, Okla.

Joshua Hoar, Farmersville, Texas

Patty Huerta, McPherson, Kan.

Harlie Hunton*, El Dorado Hills, Calif.

Lilith Jackson, Newton

Sadie Jensen, Lake Tapps, Wash.

Daniel Kaufman*, Moundridge, Kan.

Macee Kelsay*, Bentley, Kan.

Tea Kennedy*, Miltonvale, Kan.

Joshua Kennell*, Newton

Cade Kittrell, Round Rock, Texas

Caleb Koontz, Newton

Kalie Kosminski, Newton

Halle Krehbiel*, Hesston, Kan.

Adalsteinn Kristinsson, Kopavogur, Iceland

Marcus LaBonde*, Grand Junction, Colo.

Louisa Lehmann, Wuppertal, Germany

Jazmin Levario-Espino*, Elkhart, Kan.

Daymon Levell, Broken Arrow, Okla.

Tessa Lies*, Wichita

Karlee Locke, Azle, Texas

Kendall Locke, Azle, Texas

Myiah Logue, Moundridge, Kan.

Jenna Mahoney, Gardner, Kan.

Amaya Malhas, Allen, Texas

Madelyn Maltsberger, Henderson, Neb.

Alexis Marlow, The Pas, Manitoba

Morgan Marsh*, Lawrence, Kan.

Caden McArthur, Cleveland, Okla.

Colton McCarty, Bird City, Kan.

Jesse McMichael*, Highland, Calif.

Emily Medbury, Bel Aire, Kan.

Katherine Meiries, Pleasant Hill, Mo.

James Menard, Orange, Texas

Annalise Miller, Goessel, Kan.

Andrija Mitkovic, Belgrade, Serbia

Karly Moore, Newton

Lynzi Myrick*, Larned, Kan.

Aleksa Oborina, Belgrade, Serbia

Laci Ownbey, Andover, Kan.

Lucas Pardo*, Montevideo, Uruguay

Taryn Paulino, Baldwin City, Kan.

Nalea Payton*, El Dorado, Kan.

Kelsey Pent*, Parker, Colo.

Emilee Phoon, Bennington, Kan.

April Powls, Garnett, Kan.

Tomas Quercia*, Buenos Aires, Argentina

Eli Regier*, Newton

Jacob Regier, Henderson, Neb.

Carter Reid, Wichita

Natalie Richards, Reno, Nev.

Jalyn Richardson*, Flower Mound, Texas

Jared Richardson*, Flower Mound, Texas

David Rilhas, Lommel, Belgium

Carley Robb, Albany, Ore.

Alexiana Robinson, Kansas City, Mo.

Mia Roman, Prairie Village, Kan.

Colton Rothwell, Wichita

Zachariah Rowden, Newton

Ben Rudeen, Osage City, Kan.

Rodrigo Sanchez, La Paz, Bolivia

Moses Sawatzky, Goshen, Ind.

Becca Schlosser, Newton

Benjamin Schmidt, Newton

Lizzie Schmucker, Moundridge, Kan.

Bethany Schrag, Wichita

Jacob Schrag, Goessel, Kan.

Timothy Schrag, Goessel, Kan.

Kaleb Scripsick, Kismet, Kan.

Jayden Seabolt, Cimarron, Kan.

Keaton Shaffer*, Stigler, Okla.

Kaity Shima*, Topeka, Kan.

Isaiah Smith, Great Bend, Kan.

Jordyn Smith*, Axtell, Kan.

Alaijah Stokes, Hesston, Kan.

Madison Strauss, Loxley, Ala.

Josie Stupey, Arlington, Wash.

Madison Terrell, Derby, Kan.

George Thompson, London, U.K.

Jordan Twenter, Independence, Mo.

Micah Wenger, Hutchinson, Kan.

Micheala Wenger, Fresno, Calif.

Karissa Wilson, Sterling, Kan.

Tobin Wise, Pleasant Hill, Mo.

Hannah Woodward, Rancho Santa Margarita, Calif.

Charis Yager, Derby, Kan.

Caryn Yoder, Hesston, Kan.

Dylan Yoder, Hutchinson, Kan.

Lynnzey Young, Gas City, Ind.

*indicates graduating senior

HONOR ROLL

Cassandra Albin, Hesston, Kan.

Seth Balzer, Freeman, S.D.

Abigail Boese, Newton

Jordan Boone, Gardner, Kan.

Arianna Campos, Newton

Michael Cech*, Teplice, Czechia

Naomi Chavez*, Newton

Adale Crawford*, Wichita

Madelaine Debs, Moorpark, Calif.

Angelika Donaldson*, Highland, Ill.

Camryn Entz, Newton

Dulce Erazo-Tejada, Newton

Braden Esau, Hesston, Kan.

Hannah Finley, Hesston, Kan.

Eddie Gaeddert, Goessel, Kan.

Zitlaly Garay, Syracuse, Kan.

Estefania Gonzalez, Phoenix

Andrew Graber, Divide, Colo.

Lia Groves*, Valley Center, Kan.

Nathan Gutierrez*, Bixby, Okla.

Breylen Harris, Kennedale, Texas

Angel Hernandez, Freeman, S.D.

Keyaun Hoskin*, Dallas

Aaliyah Hunt*, La Grange, Texas

MacKenzie Koehn*, Hesston, Kan.

Jasper Krehbiel, North Newton

Kelsie Kreutzer*, Wichita

Darby LaBrayere*, Wichita

Malachi Ligons, Henryetta, Okla.

Paula Lopez, Ibarra, Ecuador

Allyson Masem, Newton

Delaynie Mayes, Hesston, Kan.

Lauren McCreary*, Skiatook, Okla.

Cadence Mcmenamy, Murphy, Texas

Mindi Moran, Newton

Akindotun Ogunbiyi, London, U.K.

Dakota Piovesan*, Vancouver, Wash.

Jabril Powell*, Waco, Texas

Micah Quinlin, Newton

Hannah Retallack, Providence Village, Texas

Dominic Rodriguez, Spring, Texas

Ashton Roth, Abilene, Kan.

Elisabeth Rowe, Dermott, Ark.

Kate Rowland, Sterling, Kan.

Brenden Sanders*, Plano, Texas

Taylor Sanfillippo*, Corona, Calif.

Rowen Schulz, Lena, Ill.

Macy Sisco*, Wylie, Texas

Francisco Soto*, Wichita

Fabian Talavera, El Paso, Texas

Stefanie Torres*, Newton

Juan Volker*, Viña del Mar, Chile

Miguel Vojtova*, Madrid, Spain

*indicates graduating senior

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Bethel ranks at #23 in the U.S. News & World Report rankings of “Best Regional Colleges Midwest” for 2023-24. Bethel was the first Kansas college or university to be named a Truth, Racial Healing and Transformation (TRHT) Campus Center, in 2021. For more information, see http://www.bethelks.edu

Bethel College Class of 2024

Mussawir Ahmed, B.A., London, U.K., Psychology

Osvaldo Alvarez, B.S., Wichita, Health and Physical Education

Grace Anderson, B.S., Heath, Texas, Business Administration

Kevin Applewhite, B.S., Panama City, Panama, Business Administration

Kiara Ashurst, B.S.N., Independence, Mo., Nursing

Phillip Balzer, B.A.***, Freeman, S.D., Music

Isaiah Bartel, B.S.N.*, Andover, Kan., Nursing

Elly Bertholf, B.S.***, Winfield, Kan., Elementary Education

Joseph Blakesley, B.S., Topeka, Kan., Business Administration

Emily Brandt, B.S., Newton, Social Work

Milan Bucek, B.S.**, Pelhrimov, Czechia, Business Administration

Tristen Burger, B.S., Larned, Kan., Business Administration

Kylah Carter, B.S.*, Houston, Biochemistry and Molecular Biology

Michael Cech, B.S., Teplice, Czechia, Business Administration

Naomi Chavez, B.S.*, Newton, Business Administration

Kayden Christiansen, B.A.***, Lakin, Kan., Natural Sciences

Brianna Clark, B.S.*, Las Vegas, Nev., Health and Physical Education

Raven Cobbins, B.S.N.*, Wichita, Nursing

Michayla Contreras, B.A., Las Cruces, N.M., Communication Arts, Business Administration

Robert Crager, B.S., Valley Center, Kan., Business Administration

Adale Crawford, B.S.N., Wichita, Nursing

Denzel Dixon, B.A., Newark, Del., Communication Arts

Angelika Donaldson, B.A.**, Highland, Ill., Music

Sean Drake, B.A., Newton, History

Ashtin Duerksen, B.S.N., Wichita, Nursing

Alexis Eddy, B.S***, Valley Center, Kan., Business Administration

Schyler Entz, B.S.*, Newton, Elementary Education

Josie Epp, B.A.**, Marion, S.D., Mathematical Sciences

Brett Esch, B.A.**, Carrollton, Texas, Communication Arts

Louis Etienne, B.S., Port de Paix, Haiti, Health and Physical Education

Ernest Ferrier, B.S., Humble, Texas, Health and Physical Education

Jaycee Freshour, B.A.***, Oklahoma City, Natural Sciences

Meya Green, B.S., Newton, Social Work

Lia Groves, B.S.*, Valley Center, Kan., Health and Physical Education

Jaime Hernandez, B.S., Durango, Mexico, Business Administration

Nathan Gutierrez, B.A., Bixby, Okla., Natural Sciences

Hannah Harris, B.S.N., Chapman, Kan., Nursing

Marissa Harrison, B.A., Mountain Park, Okla., Biology

Claire Hedlund, B.S., McPherson, Kan., Business Administration

Emma Hershberger, B.S., Buhler, Kan., Business Administration

Sean Holness, B.S., London, U.K., Health and Physical Education

Hayden Honomichl, B.A.***, Great Bend, Kan., Communication Arts

Alex Hoofer, B.S., Wichita, Social Work

Keyaun Hoskin, B.S., Dallas, Business Administration

Aaliyah Hunt, B.A., La Grange, Texas, Psychology

Harlie Hunton, B.S., El Dorado Hills, Calif., Social Work

Daniel Kaufman, B.S.***, Moundridge, Kan., Business Administration

Ashley Kehrt, B.A., Aledo, Texas, Biology

Macee Kelsay, B.S.N., Bentley, Kan., Nursing

Tea Kennedy, B.S., Miltonvale, Kan., Elementary Education

Joshua Kennell, B.A.***, Newton, Biology

MacKenzie Koehn, B.S.N., Hesston, Kan., Nursing

Halle Krehbiel, B.S.***, Hesston, Kan., Business Administration

Kelsie Kreutzer, B.A., Wichita, Psychology

Marcus LaBonde, B.S.*, Grand Junction, Colo., Business Administration

Darby LaBrayere, B.S.N., Wichita, Nursing

Jazmin Levario-Espino, B.S.N.**, Elkhart, Kan., Nursing

Marielena Licea, B.S., Newton, Business Administration

Tessa Lies, B.S.**, Wichita, Business Administration

Morgan Marsh, B.A., Lawrence, Kan., Art

Jakoby Masters, B.S., Lawrence, Kan., Health and Physical Education

Lauren McCreary, B.A.*, Skiatook, Okla., History and Political Science, Communication Arts

Jesse McMichael, B.S.**, Highland, Calif., Elementary Education

Meehlia Mendiola, B.A., Tumwater, Wash., Natural Sciences

Edel Miller, B.A., Goessel, Kan., Art

Rylee Moon, B.S.N., Derby, Kan., Nursing

Nicolas Morgan, B.S., Tulsa, Okla., Health and Physical Education

Lynzi Myrick, B.S.N., Larned, Kan., Nursing

Lucas Pardo, B.S., Montevideo, Uruguay, Business Administration

Nalea Payton, B.S.***, El Dorado, Kan., Biochemistry and Molecular Biology

Kelsey Pent, B.S.N., Parker, Colo., Nursing

Davontae Pickard, B.S., Oklahoma City, Health and Physical Education

Dakota Piovesan, B.S., Vancouver, Wash., Business Administration

Jabril Powell, B.A., Waco, Texas, Natural Sciences

Tomas Quercia, B.S.*, Buenos Aires, Argentina, Business Administration

Mario Quintero, B.S., Haven, Kan., Elementary Education

Katie Raleigh, B.S., Hesston, Kan., Social Work

Myran Randle, B.A., Bakersfield, Calif., Communication Arts

Jalyn Richardson, B.S., Flower Mound, Texas, Business Administration

Jared Richardson, B.S., Flower Mound, Texas, Business Administration

Colton Rothwell, B.S., Wichita, Business Administration

Brenden Sanders, B.S., Plano, Texas, Health and Physical Education

Taylor Sanfillippo, B.S.N., Corona, Calif., Nursing

Keaton Shaffer, B.S., Stigler, Okla., Business Administration

Kaitlyn Shima, B.A.***, Topeka, Kan., Natural Sciences

Macy Sisco, B.S., Wylie, Texas, Business Administration

Garrett Slater, B.S., Hesston, Kan., Business Administration

Tucker Smith, B.A., Muscotah, Kan., Natural Sciences

Jordyn Smith, B.S.**, Axtell, Kan., Health and Physical Education

Francisco Soto, B.S., Wichita, Business Administration

Christopher Strecker, B.A., Goessel, Kan., History and Political Science

Meghan Symonds, B.S., Newton, Social Work

Jalyn Todd, Oklahoma City, Biology

Destiny Tollette, B.S., Killeen, Texas, Elementary Education

Stefanie Torres, B.A., Newton, Natural Sciences

Nicole Tran, B.S., Newton, Business Administration

Bryce Underwood, B.A., Bakersfield, Calif., History

Miguel Vojtova, B.S., Madrid, Spain, Health and Physical Education

Juan Volker, B.S.**, Viña del Mar, Chile, Business Administration

GPA honors for graduates are indicated by (an) asterisk(s) behind their degree.

*Cum Laude: 3.500-3.649 GPA

**Magna Cum Laude: 3.650-3.799 GPA

***Summa Cum Laude: 3.800-4.0 GPA

B.A. Bachelor of Arts

B.S. Bachelor of Science

B.S.N. Bachelor of Science in Nursing