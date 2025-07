Bethel announces spring academic honors, graduates

One hundred ninety-six Bethel College students had spring 2025 grades that earned academic distinction.

In addition, 112 students graduated from Bethel on May 18.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST

Maira Abrile de Paiva, Chanute, Kan.

Ahmed Abu Baker, Wuppertal, Germany

Cassandra Albin, Hesston, Kan.

Taylor Andrew, Azle, Texas

Kayla Babcock, Hutchinson, Kan.

Seth Balzer, Hurley, S.D.

Carley Bartell, Hesston, Kan.

Calvin Bell, Wichita

Emil Benavides*, Stockton, Kan.

Loggan Birch*, Burleson, Texas

Narissa Blackwell, Houston

Madison Bliss*, Maize, Kan.

Mason Bolen, Bonney Lake, Wash.

Braiden Botterweck*, Newton

Ayden Breese, Peyton, Colo.

Megan Brown*, Hutchinson, Kan.

Ava Broxterman, Lindsborg, Kan.

Claire Broxterman*, Lindsborg, Kan.

Logan Brunton, Franklin, Tenn.

Karleigh Buethner, Augusta, Kan.

Josiah Buller, North Newton/Inman, Kan.

Peter Buller*, North Newton, Inman, Kan.

Mija Carlson, Council Grove, Kan.

Daniela Casique Gomez, Cancun, Mexico

Ella Caudill*, Topeka, Kan.

Maddie Chupp*, Goshen, Ind.

Tyson Chupp, Goshen, Ind.

Stefany Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Madison Davis, Farmington, Utah

Kaitlyn Dawes, Wichita

Abby Chappell Deckert*, North Newton

Albert Diarra, Tulsa, Okla.

Frank Driscoll, Peoria, Ill.

Gracia Duron, Valley Center, Kan.

Rodrick Edwards*, Houston

Tristan England*, Pretty Prairie, Kan.

Camryn Entz, Newton

Braden Esau*, Hesston, Kan.

Marcus Fiedler, Newton

Matthew Fleck*, Cherokee, Kan.

Adrianna Floro, Bentley, Kan.

Ryleigh Foster, Fowler, Kan.

Mya Free, Wichita

Pandora Freeman, Sedgwick, Kan.

Katie Rose Friesen Birky*, Denver

Katherine Friesen, North Newton

Caleb Garber, Newton

Daniel Gonzalez-Arevalo, Newton

Jireh Gonzalez Rodriguez, San Cristobal, Venezuela

Andrew Graber*, Divide, Colo.

Emma Graber, Divide, Colo.

Emma Grimsley*, Hesston, Kan.

Cheryl Grubbs, Azle, Texas

Amos Harder, Buhler, Kan.

Breylen Harris, Kennedale, Texas

Dominick Harris, Flower Mound, Texas

Grant Hause*, Seminole, Okla.

Angel Hernandez, Freeman, S.D.

Leah Hong, Wichita

Lauren Hurd*, Morrison, Colo.

Harley Inskeep, Park City, Kan.

Hope Jacobs, Wamego, Kan.

Benjamin Janzen, Henderson, Neb.

Marcus Jones, Gardnerville, Nev.

Elena Jugovic, Fort Oglethorpe, Ga.

Cade Kittrell, Round Rock, Texas

Hannah Knight*, Wichita/Little Rock, Ark.

Joshua Koehn, Hesston, Kan.

Sarah Koehn, Newton

Abby Koontz, Newton

Caleb Koontz, Newton

Kalie Kosminski*, Newton

Louisa Lehmann, Wuppertal, Germany

Daymon Levell, Broken Arrow, Okla.

Sofia Lindenmeyer, Newton

Faith Lindley*, Goddard, Kan.

Beth Lloyd, Manchester, England

Karlee Locke, Azle, Texas

Kendall Locke, Azle, Texas

Paula Lopez, Ibarra, Ecuador

Jenna Mahoney*, Gardner, Kan.

Amaya Malhas*, Allen, Texas

Madelyn Maltsberger, Henderson, Neb.

Clover Maples, Winfield, Kan.

Alexis Marlow, The Pas, Manitoba

Adrian Martinez, Hollister, Calif.

Allyson Masem, Newton

Colton McCarty*, Bird City, Kan.

Reese McCord, Newton

Cadence Mcmenamy, Murphy, Texas

Emily Medbury, Bel Aire, Kan.

James Menard*, Orange, Texas

Annalise Miller, Hillsboro, Kan.

Andrija Mitkovic, Belgrade, Serbia

Karly Moore*, Newton

Mindi Moran, Newton

Madeline Moscrip, Martinsville, Ind.

Robin Neely*, Missouri City, Texas

Anna Northcutt*, Gardnerville, Nev.

Aleksa Oborina, Belgrade, Serbia

Laci Ownbey*, Newton

Gavin Patton, Hutchinson, Kan.

Taryn Paulino, Baldwin City, Kan.

Emilee Phoon, Bennington, Kan.

April Powls, Garnett, Kan.

Abrial Ramirez, Oxnard, Calif.

Eli Regier,* Newton

Jacob Regier, Henderson, Neb.

Dylan Rehbock, Newton

Carter Reid*, Wichita

Lilli Reisser, Enger, Germany

Natalie Richards*, Reno, Nev.

Alexiana Robinson*, Kansas City, Mo.

Mia Roman*, Prairie Village, Kan.

Kate Rowland, Sterling, Kan.

Ben Rudeen*, Osage City, Kan.

Noah Ruiz, Queen Creek, Ariz.

Ashlyn Rushing, Mansfield, Texas

Brooke Russell*, Little Elm, Texas

Kailey Sandoval, El Cajon, Calif.

Moses Sawatzky, Goshen, Ind.

Brayden Schilling, Hesston, Kan.

Benjamin Schmidt*, Newton

Lizzie Schmucker, Goessel, Kan.

Bethany Schrag, Wichita

Jacob Schrag, Newton/Goessel, Kan.

Noah Schrag, Canton, Kan.

Timothy Schrag, Newton/Goessel, Kan.

Rowen Schulz, Lena, Ill.

Isaiah Smith, Great Bend, Kan.

Madison Strauss, Loxley, Ala.

Celesta Teijema, Pratt, Kan.

Madison Terrell*, Derby, Kan.

Tristan Tiu, Santa Clarita, Calif.

Abby Valeka*, McPherson, Kan.

Preston Vicenzi, Newton

Micah Wenger, Hutchinson, Kan.

Micheala Wenger, Fresno, Calif.

Kennedy White, Hazel Crest, Ill.

Karissa Wilson, Sterling, Kan.

Tobin Wise*, Pleasant Hill, Mo.

Eli Wiseman*, Bel Plaine, Kan.

Victoria Wright, Lawton, Okla.

Charis Yager, Derby, Kan.

Caryn Yoder, Hesston, Kan.

Dylan Yoder*, Hutchinson, Kan.

*denotes graduating senior

HONOR ROLL

Tre August, Pearland, Texas

Jordan Boone,* Gardner, Kan.

Arianna Campos*, Newton

Rabia Can, Wuppertal, Germany

Panagiotis Charalambous, Limassol, Cyprus

Zachary Claassen, Marlin, Wash.

Josué Coy Dick, North Newton

Chad Crauthers, New Braunfels, Texas

Jack Denton-Cardew, Los Angeles

Sophia England, Pretty Prairie, Kan.

Eliza Epp, North Newton

Mohamed Farah, Newton

Nicolas Farwell, Chula Vista, Calif.

Hannah Finley*, Hesston, Kan.

Emily Guldner*, Independence, Mo.

Grace Tommie Harthorn, Bakersfield, Calif.

Gracie Higgins*, Tacoma, Wash.

Patty Huerta, McPherson, Kan.

Lilith Jackson, Newton

Brayden Jennings, Thornton, Colo.

Sadie Jensen, Lake Tapps, Wash.

Heidi Johnson, Newton

Olivia Keen, Bel Aire, Kan.

Petr Kollar, Teplice, Czechia

Kazimir Kromwijk, Ottumwa, Iowa

Jennifer Mayen-Aragon, Wichita

Luz Mayora-Valenzuela, Wichita

Mateya McCord, Newton

William McCrary, San Antonio, Texas

Landree Merriman, Springtown, Texas

Lorenzo Monopoli*, Madrid, Spain/Rome, Italy

Mya Morris, Halstead, Kan.

Brayden Parker, Portland, Ore.

Talan Pickering, Salina, Kan.

Madeline Proost, McKinney, Texas

Elisabeth Rowe, Dermott, Ark.

Rodrigo Sanchez, La Paz, Bolivia

Janet Sanner, Hutchinson, Kan.

Luke Schmidt*, Newton

Kaleb Scripsick, Kismet, Kan.

Fabian Talavera, El Paso, Texas

Jordan Twenter*, Independence, Mo.

Corbin Unruh*, Moundridge, Kan.

Kainan Wade*, Cleveland, Okla.

Haylee Welsh, Chapman, Kan.

Julie Wilhite, Haven, Kan.

Kenzi Young, Whittier, Calif.

Lynnzey Young*, Gas City, Ind.

Kevin Zavala, Summerdale, Ala.

Mohamed Zihar, Colombo, Sri Lanka

*denotes graduating senior

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Bethel was the first Kansas college or university to be named a Truth, Community Healing and Transformation (TCHT) Campus Center, in 2021. For more information, see www.bethelks.edu

Bethel College Class of 2025

Olivia Allen, B.S., Wichita, Business Administration

Taraletha Atchison, B.A., Manhattan, Kan., History

Cody Baxter, B.S., Saint Francis, Kan., Health and Physical Education

Emil Benavides, B.A.**, Stockton, Kan., Music/Education

Reese Bennett, B.S., Houston, Health and Human Performance

Loggan Birch, B.S.**, Burleson, Texas, Business Administration

Madison Bliss, B.S.***, Maize, Kan., Biochemistry and Molecular Biology

Ashleigh Bodine, B.S., Houston, Social Work

Abigail Boese, B.S., Newton, Elementary Education

Benjamin Bollinger, B.A.***, Hesston, Kan., Business Administration

Nicholas Bonner, B.S., Honolulu, Hawaii, Health and Human Performance

Jordan Boone, B.S., Gardner, Kan., Psychology

Braiden Botterweck, B.S., Newton, Health and Human Performance

Megan Brown, B.S.N.*, Hutchinson, Kan., Nursing

Claire Broxterman, B.S.***, Lindsborg, Kan., Biochemistry and Molecular Biology

Lucille Buller, B.A.***, Newton, English/Education

Peter Buller, B.A.***, Inman, Kan., Bible and Religion

Arianna Campos, B.S.N., Newton, Nursing

Conor Carey, B.S., Lander, Wyo., Health and Physical Education

Ella Caudill, B.S.*, Topeka, Kan., Health and Human Performance

Sophia Chindamo, B.A.*, Lawrence, Kan., Natural Sciences

Madilyn Chupp, B.S.***, Goshen, Ind., Social Work

David “DJ” Ciers, B.S., Houston, Business Administration

Shayla Dao, B.A.**, Salina, Kan., Biology

Abigail Chappell Deckert, B.A.*, North Newton, Natural Sciences

Emily DeMartino, B.A., Virginia Beach, Va., Natural Sciences

Ekene Duru, B.S., Allen, Texas, Business Administration

Rodrick Edwards, B.S., Houston, Biology

Tristan England, B.S.*, Pretty Prairie, Kan., Social Work

Alexis Enslinger, B.S.*, Derby, Kan., Health and Human Performance

Braden Esau, B.A.*, Hesston, Kan., Business Administration

Victoria Esquivel, B.S., San Antonio, Texas, Business Administration

Jordan Facchini, B.S.N., San Antonio, Texas, Nursing

Leah Fast, B.S.*, Moundridge, Kan., Elementary Education

Hannah Finley, B.S., Hesston, Kan., Health and Human Performance

Matthew Fleck, B.A., Cherokee, Kan., Biology/Education

Katherine Friesen Birky, B.A.***, Denver, Psychology

Eddie Gaeddert, B.A., Goessel, Kan., Psychology

Zitlaly Garay, B.A.*, Lakin, Kan., Psychology

Sophie Girtz, B.S.***, Valley Center, Kan., Elementary Education

Jared Givens, B.S., Wichita, Business Administration

James Goff, B.S.**, Delta, Colo., Health and Physical Education

Andrew Graber, B.A.**, Divide, Colo., Business Administration

Douglas Grider, B.S.***, Halstead, Kan., Health and Physical Education

Scott Grider, B.S.***, Halstead, Kan., Health and Physical Education

Emma Grimsley, B.S.N., Hesston, Kan., Nursing

Emily Guldner, B.A., Independence, Mo., Communication Arts/Education

Elias Harder, B.S., Buhler, Kan., Business Administration

Grant Hause-Allen, B.A.**, Seminole, Okla., Psychology

Gracie Higgins, B.A., Tacoma, Wash., Art

Taylor Hight, B.S., Skiatook, Okla., Health and Human Performance

Joshua Hoar, B.S., Farmersville, Texas, Health and Human Performance

Lauren Hurd, B.S.N.**, Morrison, Colo., Nursing

Claira Janssen, B.A., Beatrice, Neb., Natural Sciences

Harper Jonas, B.S., Wichita, Business Administration

Lexie Jones, B.S., Saint Joseph, Mo., Business Administration

Hannah Knight, B.S.N., Little Rock, Ark., Nursing

Kalie Kosminski, B.S.*, Newton, Social Work

Aðalsteinn Kristinsson, B.S., Kópavogur, Iceland, Business Administration

Joshua Leinbach, B.S., Hesston, Kan., Business Administration

Celeste Lemus, B.S., Houston, Social Work

Daymon Levell, B.S.N.***, Tulsa, Okla., Nursing

Faith Lindley, B.A.*, Goddard, Kan., Psychology

Myiah Logue, B.S., Moundridge, Kan., Business Administration

Jenna Mahoney, B.A.**, Gardner, Kan., Communication Arts

Amaya Malhas, B.S.**, Allen, Texas, Business Administration

Caden Mason, B.S., Hoisington, Kan., Health and Human Performance

Caden McArthur, B.S., Cleveland, Okla., Software Development

Colton McCarty, B.S.***, Bird City, Kan., Business Administration

James Menard, B.A.***, Orange, Texas, Biology

Noah Miller, B.S., Pond Creek, Okla., Health and Human Performance

Lorenzo Monopoli, B.S., Rome, Italy, Business Administration

Karly Moore, B.S., Newton, Health and Human Performance

Robin Neely, B.A., Houston, Biology

Anna Northcutt, B.S.N.***, Gardnerville, Nev., Nursing

Akindotun Ogunbiyi, B.S., Lagos, Nigeria, Business Administration

Laci Ownbey, B.S.**, Benton, Kan., Health and Human Performance

Micah Quinlin, B.S., Newton, Software Development

Jaylen Reedus, B.A., Missouri City, Texas, Business Administration

Eli Regier, B.A.***, Newton, Music/Education

Carter Reid, B.S.*, Wichita, Business Administration

Natalie Richards, B.A.**, Reno, Nev., Psychology

Torriano Richardson, B.A., Detroit, History

Hunter Riddick, B.S., Aztec, N.M., Natural Sciences

Luke Riffel, B.S., Newton, Business Administration

Carley Robb, B.S., Albany, Ore., Health and Human Performance

Alexiana Robinson, B.S.***, Kansas City, Mo., Business Administration

Chance Rogers, B.A., Newton, Psychology

Mia Roman, B.S.***, Prairie Village, Kan., Health and Human Performance

Ashton Roth, B.S., Abilene, Kan., Social Work

Benjamin Rudeen, B.S., Osage City, Kan., Biochemistry and Molecular Biology

Miquel Ruiz Gasull, B.S., Barcelona, Business Administration

Brooke Russell, B.S., Little Elm, Texas, Business Administration

Andrew Schmidt, B.A., Hesston, Kan., Natural Sciences/Education

Benjamin Schmidt, B.S., Newton, Business Administration

Luke Schmidt, B.S., Newton, Business Administration

Elizabeth Schmucker, B.A.***, Goessel, Kan., Art/Education

Jayden Seabolt, B.S.***, Cimarron, Kan., Biochemistry and Molecular Biology

Lucas Stewart, B.S., Elizabeth, Ind., Business Administration

Jocelyn Stupey, B.S.***, Arlington, Wash., Business Administration

Madison Terrell, B.S.*, Derby, Kan., Elementary Education

George Thompson, B.S., London, England, Business Administration

Jordan Twenter, B.A.***, Independence, Mo., Communication Arts/Education

Corbin Unruh, B.S., Moundridge, Kan., Business Administration

Xander Valdivia, B.S., Newton, Business Administration

Abby Valeka, B.S.N., McPherson, Kan., Nursing

Kainan Wade, B.A., Cleveland, Okla., History/Education

Hayden Wallace, B.A., McPherson, Kan., Psychology

Tobin Wise, B.S.***, Pleasant Hill, Mo., Biochemistry and Molecular Biology

Eli Wiseman, B.S., Belle Plaine, Kan., Business Administration

Dylan Yoder, B.A.***, Hutchinson, Kan., Music/Education

Lynnzey Young, B.A.*, Gas City, Ind., Elementary Education and Mathematical Sciences

GPA honors for graduates are indicated by (an) asterisk(s) behind their degree.

*Cum Laude: 3.500-3.649 GPA

**Magna Cum Laude: 3.650-3.799 GPA

***Summa Cum Laude: 3.800-4.0 GPA

B.A. Bachelor of Arts

B.S. Bachelor of Science

B.S.N. Bachelor of Science in Nursing