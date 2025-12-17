Bethel announces fall academic honors

One hundred sixty-eight Bethel College students had fall 2025 grades that earned academic distinction.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST

Cassandra Albin, Hesston, Kan.

Madelyn Anderson, Maize, Kan.

Taylor Andrew, Azle, Texas

Erin Auman, Valley Center, Kan.

Kayla Babcock, Hutchinson, Kan.

Carley Bartell, Hesston, Kan.

Jonah Bergeron, Dorval, Quebec

Tess Bigham, Hesston, Kan.

Bradley Browne, Cypress, Texas

Ava Broxterman, Lindsborg, Kan.

Riley Brunow, Highlands Ranch, Colo.

Karleigh Buethner, Augusta, Kan.

Lucille Burch, Newton

Daniela Casique Gomez, Valencia, Venezuela

Roman Castro, Stockton, Calif.

Tyson Chupp, Goshen, Ind.

Dylan Cochran, Valley Center, Kan.

Stephany Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Josué Coy Dick, North Newton

Xavier Craven, Weatherford, Texas

Madison Davis, Farmington, Utah

Kaitlyn Dawes, Wichita

Trent Day, Greenwood, Colo.

Abigail Deckert, North Newton

Albert Diarra, Tulsa, Okla.

Carsyn Drennan, Milliken, Colo.

Frank Driscoll, Peoria, Ill.

Gracia Duron, Valley Center, Kan.

Emersyn Eischen, Coweta, Okla.

Sophia England, Pretty Prairie, Kan.

Eliza Epp, North Newton

Marcus Fiedler, Newton

Kiyonna Foster, Dallas

Ryleigh Foster, Fowler, Kan.

Pandora Freeman, Sedgwick, Kan.

Katherine Friesen, North Newton

Caleb Garber, Newton

Madison Gonzales, Irving, Texas

Daniel Gonzalez-Arevalo, Newton

Emma Graber, Divide, Colo.

Cheryl Grubbs, Azle, Texas

Havea Hafoka, Lawrence, Kan.

Amos Harder, Buhler, Kan.

Grace Tommie Harthorn, Bakersfield, Calif.

Riley Hartvickson, Newton

Alison Helsel, Pratt, Kan.

Angel Hernandez, Freeman, S.D.

Justice Hills, Conway, Ark.

Adah Hodge, North Newton

Hope Jacobs, Wamego, Kan.

Mya Janes, Newton

Sadie Jensen, Lake Tapps, Wash.

Katelyn Johnston, Longmont, Colo.

Marcus Jones, Gardnerville, Nev.

Elena Jugovic, Ft. Oglethorpe, Ga.

Emma Killingsworth, Liberty Hills, Texas

Joshua Koehn, Hesston, Kan.

Sarah Koehn, Newton

Abby Koontz, Newton

Caleb Koontz, Newton

Jasper Krehbiel, North Newton

Kaz Kromwijk, Dordrecht, Netherlands

Carly Lee, Rose Hill, Kan.

Louisa Lehmann, Wuppertal, Germany

Josh Leinbach, Hesston, Kan.

Sofia Lindenmeyer, Newton

Karlee Locke, Azle, Texas

Kendall Locke, Azle, Texas

Paula Lopez, Ibarra, Ecuador

Madelyn Maltsberger, Henderson, Neb.

Clover Maples, Winfield, Kan.

Alexis Marlow, The Pas, Manitoba

Adrian Martinez, Hollister, Calif.

Allyson Masem, Newton

Mateya McCord, Newton

Reese McCord, Newton

Madison McGee, Dodge City, Kan.

Emily Medbury, Bel Aire, Kan.

Annalise Miller, Goessel, Kan.

Mindi Moran, Newton

Mya Morris, Halstead, Kan.

Alohilani Mundon, Henderson, Nev.

Alexis Nickel, Mountain Lake, Minn.

Will Ortman, Marion, S.D.

Mara Oswald, Newton

Taryn Paulino, Salina, Kan.

Faith Peterson, Rancho Cucamonga, Calif.

Ashley Poe, Goddard, Kan.

April Powls, Garnett, Kan.

Ximena Raya Arredondo, Morelia, Mexico

Jacob Regier, Henderson, Neb.

Lilli Reisser, Enger, Germany

Hannah Retallack, Aubrey, Texas

Trenton Reyes, Yucalpa, Calif.

Tressa Ring, Andover, Kan.

Donovan Ringenbach, Newton

Zachariah Rowden, Newton

Elisabeth Rowe, Dermott, Ark.

Kate Rowland, Sterling, Kan.

Ashlyn Rushing, Mansfield, Texas

Rodrigo Sanchez, La Paz, Bolivia

Kailey Sandoval, El Cajon, Calif.

Moses Sawatzky, Goshen, Ind.

Bethany Schrag, Wichita

Jacob Schrag, Newton

Noah Schrag, Goessel, Kan.

Timothy Schrag, Newton

Isaiah Smith, Great Bend, Kan.

Ragan Spahn, Kiowa, Colo.

D’vonika Tyler, Houston

Preston Vicenzi, Newton

Benjamin Vincent, Hot Springs, Ark.

Anna Wangberg, Reno, Nev.

Micheala Wenger, Fresno, Calif.

Grace William, Osborne, Kan.

Trinity Williamson, Sedgwick, Kan.

Karissa Wilson, Sterling, Kan.

Charis Yager, Derby, Kan.

Caryn Yoder, Hesston, Kan.

Kenzi Young, Whittier, Calif.

HONOR ROLL

Luis Aviles, Richmond, Texas

Seth Balzer, Hurley, S.D.

Calvin Bell, Wichita

Narissa Blackwell, Houston

Logan Brunton, Franklin, Tenn.

Josiah Buller, North Newton

Kiyanna Cash, San Bernardino, Calif.

Andrew Camello, Stockton, Calif.

Ariana Cerda, Liberal, Kan.

Panagiotis Charalambous, Limassol, Cyprus

Zachary Claassen, Marlin, Wash.

Maria Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Chad Crauthers, New Braunfels, Texas

Jaxson Daniels, Oklahoma City

Reese DeHart, Amarillo, Texas

Camryn Entz, Newton

Kaeson Fisher-Brown, Derby, Kan.

Adrianna Floro, Bentley, Kan.

Dominick Harris, Flower Mound, Texas

Katelyn Harris, Valley Center, Kan.

Patty Huerta, McPherson, Kan.

Harley Inskeep, Park City, Kan.

Marquez Jackson, Sherwood, Ark.

Ben Janzen, Henderson, Neb.

Jenna Johnson, Wichita

Olivia Keen, Bel Aire, Kan.

Cade Kittrell, Round Rock, Texas

Petr Kollar, Bzany, Czechia

Alaycea Kremeier, Newton

Sara Ladino, Cali, Colombia

Lisa Legros, Wichita

Beth Lloyd, Manchester, England

Jennifer Mayen-Aragon, Wichita

Madyson McKinzie, Jacksonville, Ark.

Alexia Moore, Wichita

Aiden Morillo, Bakersfield, Calif.

Samir Njoku-Lopez, Bel Aire, Kan.

Tiffany Popp, Newton

Kyndel Randall, Dexter, Kan.

Adriana Russell, Bennington, Kan.

Janet Sanner, Hutchinson, Kan.

John Saxton, Conway, Ark.

Kaleb Scripsick, Hutchinson, Kan.

Tristan Tiu, Santa Clarita, Calif.

Yuly Torres, North Newton

Tyrel Wagner, Waterville, Kan.

Victoria Wells, Greeley, Colo.

Victoria Wright, Lawton, Okla.

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Bethel is ranked #25 in U.S. News & World Report’s Best Regional College Midwest for 2026. Bethel was the only Kansas college or university to be named a Truth, Community Healing and Transformation (TCHT) Campus Center, in 2021. For more information, see www.bethelks.edu