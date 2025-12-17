Bethel announces fall academic honors

One hundred sixty-eight Bethel College students had fall 2025 grades that earned academic distinction.
Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.
DEAN’S LIST
Cassandra Albin, Hesston, Kan.
Madelyn Anderson, Maize, Kan.
Taylor Andrew, Azle, Texas
Erin Auman, Valley Center, Kan.
Kayla Babcock, Hutchinson, Kan.
Carley Bartell, Hesston, Kan.
Jonah Bergeron, Dorval, Quebec
Tess Bigham, Hesston, Kan.
Bradley Browne, Cypress, Texas
Ava Broxterman, Lindsborg, Kan.
Riley Brunow, Highlands Ranch, Colo.
Karleigh Buethner, Augusta, Kan.
Lucille Burch, Newton
Daniela Casique Gomez, Valencia, Venezuela
Roman Castro, Stockton, Calif.
Tyson Chupp, Goshen, Ind.
Dylan Cochran, Valley Center, Kan.
Stephany Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.
Josué Coy Dick, North Newton
Xavier Craven, Weatherford, Texas
Madison Davis, Farmington, Utah
Kaitlyn Dawes, Wichita
Trent Day, Greenwood, Colo.
Abigail Deckert, North Newton
Albert Diarra, Tulsa, Okla.
Carsyn Drennan, Milliken, Colo.
Frank Driscoll, Peoria, Ill.
Gracia Duron, Valley Center, Kan.
Emersyn Eischen, Coweta, Okla.
Sophia England, Pretty Prairie, Kan.
Eliza Epp, North Newton
Marcus Fiedler, Newton
Kiyonna Foster, Dallas
Ryleigh Foster, Fowler, Kan.
Pandora Freeman, Sedgwick, Kan.
Katherine Friesen, North Newton
Caleb Garber, Newton
Madison Gonzales, Irving, Texas
Daniel Gonzalez-Arevalo, Newton
Emma Graber, Divide, Colo.
Cheryl Grubbs, Azle, Texas
Havea Hafoka, Lawrence, Kan.
Amos Harder, Buhler, Kan.
Grace Tommie Harthorn, Bakersfield, Calif.
Riley Hartvickson, Newton
Alison Helsel, Pratt, Kan.
Angel Hernandez, Freeman, S.D.
Justice Hills, Conway, Ark.
Adah Hodge, North Newton
Hope Jacobs, Wamego, Kan.
Mya Janes, Newton
Sadie Jensen, Lake Tapps, Wash.
Katelyn Johnston, Longmont, Colo.
Marcus Jones, Gardnerville, Nev.
Elena Jugovic, Ft. Oglethorpe, Ga.
Emma Killingsworth, Liberty Hills, Texas
Joshua Koehn, Hesston, Kan.
Sarah Koehn, Newton
Abby Koontz, Newton
Caleb Koontz, Newton
Jasper Krehbiel, North Newton
Kaz Kromwijk, Dordrecht, Netherlands
Carly Lee, Rose Hill, Kan.
Louisa Lehmann, Wuppertal, Germany
Josh Leinbach, Hesston, Kan.
Sofia Lindenmeyer, Newton
Karlee Locke, Azle, Texas
Kendall Locke, Azle, Texas
Paula Lopez, Ibarra, Ecuador
Madelyn Maltsberger, Henderson, Neb.
Clover Maples, Winfield, Kan.
Alexis Marlow, The Pas, Manitoba
Adrian Martinez, Hollister, Calif.
Allyson Masem, Newton
Mateya McCord, Newton
Reese McCord, Newton
Madison McGee, Dodge City, Kan.
Emily Medbury, Bel Aire, Kan.
Annalise Miller, Goessel, Kan.
Mindi Moran, Newton
Mya Morris, Halstead, Kan.
Alohilani Mundon, Henderson, Nev.
Alexis Nickel, Mountain Lake, Minn.
Will Ortman, Marion, S.D.
Mara Oswald, Newton
Taryn Paulino, Salina, Kan.
Faith Peterson, Rancho Cucamonga, Calif.
Ashley Poe, Goddard, Kan.
April Powls, Garnett, Kan.
Ximena Raya Arredondo, Morelia, Mexico
Jacob Regier, Henderson, Neb.
Lilli Reisser, Enger, Germany
Hannah Retallack, Aubrey, Texas
Trenton Reyes, Yucalpa, Calif.
Tressa Ring, Andover, Kan.
Donovan Ringenbach, Newton
Zachariah Rowden, Newton
Elisabeth Rowe, Dermott, Ark.
Kate Rowland, Sterling, Kan.
Ashlyn Rushing, Mansfield, Texas
Rodrigo Sanchez, La Paz, Bolivia
Kailey Sandoval, El Cajon, Calif.
Moses Sawatzky, Goshen, Ind.
Bethany Schrag, Wichita
Jacob Schrag, Newton
Noah Schrag, Goessel, Kan.
Timothy Schrag, Newton
Isaiah Smith, Great Bend, Kan.
Ragan Spahn, Kiowa, Colo.
D’vonika Tyler, Houston
Preston Vicenzi, Newton
Benjamin Vincent, Hot Springs, Ark.
Anna Wangberg, Reno, Nev.
Micheala Wenger, Fresno, Calif.
Grace William, Osborne, Kan.
Trinity Williamson, Sedgwick, Kan.
Karissa Wilson, Sterling, Kan.
Charis Yager, Derby, Kan.
Caryn Yoder, Hesston, Kan.
Kenzi Young, Whittier, Calif.
HONOR ROLL
Luis Aviles, Richmond, Texas
Seth Balzer, Hurley, S.D.
Calvin Bell, Wichita
Narissa Blackwell, Houston
Logan Brunton, Franklin, Tenn.
Josiah Buller, North Newton
Kiyanna Cash, San Bernardino, Calif.
Andrew Camello, Stockton, Calif.
Ariana Cerda, Liberal, Kan.
Panagiotis Charalambous, Limassol, Cyprus
Zachary Claassen, Marlin, Wash.
Maria Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.
Chad Crauthers, New Braunfels, Texas
Jaxson Daniels, Oklahoma City
Reese DeHart, Amarillo, Texas
Camryn Entz, Newton
Kaeson Fisher-Brown, Derby, Kan.
Adrianna Floro, Bentley, Kan.
Dominick Harris, Flower Mound, Texas
Katelyn Harris, Valley Center, Kan.
Patty Huerta, McPherson, Kan.
Harley Inskeep, Park City, Kan.
Marquez Jackson, Sherwood, Ark.
Ben Janzen, Henderson, Neb.
Jenna Johnson, Wichita
Olivia Keen, Bel Aire, Kan.
Cade Kittrell, Round Rock, Texas
Petr Kollar, Bzany, Czechia
Alaycea Kremeier, Newton
Sara Ladino, Cali, Colombia
Lisa Legros, Wichita
Beth Lloyd, Manchester, England
Jennifer Mayen-Aragon, Wichita
Madyson McKinzie, Jacksonville, Ark.
Alexia Moore, Wichita
Aiden Morillo, Bakersfield, Calif.
Samir Njoku-Lopez, Bel Aire, Kan.
Tiffany Popp, Newton
Kyndel Randall, Dexter, Kan.
Adriana Russell, Bennington, Kan.
Janet Sanner, Hutchinson, Kan.
John Saxton, Conway, Ark.
Kaleb Scripsick, Hutchinson, Kan.
Tristan Tiu, Santa Clarita, Calif.
Yuly Torres, North Newton
Tyrel Wagner, Waterville, Kan.
Victoria Wells, Greeley, Colo.
Victoria Wright, Lawton, Okla.
Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Bethel is ranked #25 in U.S. News & World Report’s Best Regional College Midwest for 2026. Bethel was the only Kansas college or university to be named a Truth, Community Healing and Transformation (TCHT) Campus Center, in 2021. For more information, see www.bethelks.edu