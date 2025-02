Bethel announces fall academic honors

One hundred ninety-seven Bethel College students had fall 2024 grades that earned academic distinction.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST

Maira Abrile de Paiva, Chanute, Kan.

Ahmed Abu Baker, Wuppertal, Germany

Cassandra Albin, Hesston, Kan.

Olivia Allen, Wichita

Taylor Andrew, Azle, Texas

Kayla Babcock, Hutchinson, Kan.

Seth Balzer, Freeman, S.D.

Carley Bartell, Hesston, Kan.

Emil Benavides, Stockton, Kan.

Tess Bigham, Hesston, Kan.

Madison Bliss, Maize, Kan.

Abi Boese, Newton

Ben Bollinger, Hesston, Kan.

Ava Broxterman, Lindsborg, Kan.

Claire Broxterman, Lindsborg, Kan.

Karleigh Buethner, Augusta, Kan.

Peter Buller, Inman, Kan.

Mija Carlson, Council Grove, Kan.

Kaylee Carty, Lathrop, Mo.

Daniela Casique Gomez, Cancun, Mexico

Ella Caudill, Topeka, Kan.

Maddie Chupp, Goshen, Ind.

Tyson Chupp, Goshen, Ind.

Ashlee Clauson, Deer Park, Wash.

Stefany Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Diego Coy Dick, North Newton

Josué Coy Dick, North Newton

Madison Davis, Farmington, Utah

Kaitlyn Dawes, Hesston, Kan.

Abby Deckert, North Newton

Meriem Dhouibi, Ariana, Tunisia

Frank Driscoll, Peoria, Ill.

Gracia Duron, Valley Center, Kan.

Rodrick Edwards, Houston

Sophia England, Pretty Prairie, Kan.

Tristan England, Pretty Prairie, Kan.

Alexis Enslinger, Derby, Kan.

Camryn Entz, Newton

Eliza Epp, North Newton

Braden Esau, Hesston, Kan.

Leah Fast, Moundridge, Kan.

Payton Faulhaber, Fort Lupton, Colo.

Marcus Fiedler, Newton

Adrianna Floro, Bentley, Kan.

Annabelle Francoeur, Independence, Kan.

Pandora Freeman, Sedgwick, Kan.

Katie Rose Friesen Birky, Denver

Katherine Friesen , North Newton

Eddie Gaeddert, Goessel, Kan.

Zitlaly Garay, Syracuse, Kan.

Caleb Garber, Newton

Sophie Girtz, Valley Center, Kan.

Danny Gonzalez-Arevalo, Newton

Andrew Graber, Divide, Colo.

Emma Graber, Divide, Colo.

Doug Grider, Newton

Scott Grider, Newton

Cheryl Grubbs, Azle, Texas

Amos Harder, Buhler, Kan.

Breylen Harris, Kennedale, Texas

Dominick Harris, Flower Mound, Texas

Grace Tommie Harthorn, Bakersfield, Calif.

Grant Hause, Seminole, Okla.

Angel Hernandez, Freeman, S.D.

Gracie Higgins, Tacoma, Wash.

Leah Hong, Wichita

Patty Huerta, McPherson, Kan.

Harley Inskeep, Park City, Kan.

Lilith Jackson, Newton

Hope Jacobs, Wamego, Kan.

Ben Janzen, Henderson, Neb.

Brayden Jennings , Thornton, Colo.

Sadie Jensen, Lake Tapps, Wash.

Marcus Jones, Gardnerville, Nev.

Elena Jugovic, Ft. Oglethorpe, Ga.

Tea Kennedy, Miltonvale, Kan.

Emma Killingsworth, Liberty Hill, Texas

Joshua Koehn, Hesston, Kan.

Sarah Koehn, Newton

Ben Kontetzky, Leichlingen, Germany

Abby Koontz, Newton

Caleb Koontz, Newton

Kalie Kosminski, Newton

Kazimir Kromwijk, Ottumwa, Iowa

Lisa Legros, Wichita

Daymon Levell, Broken Arrow, Okla.

Sofia Lindenmeyer, Newton

Faith Lindley, Goddard, Kan.

Karlee Locke, Azle, Texas

Kendall Locke, Azle, Texas

Paula Lopez, Ibarra, Ecuador

Amaya Malhas, Allen, Texas

Alexis Marlow, The Pas, Manitoba

Allyson Masem, Newton, Kan.

Jennifer Mayen-Aragon, Wichita

Caden McArthur, Cleveland, Okla.

Colton McCarty, Bird City, Kan.

Mateya McCord, Newton

Reese McCord, Newton

Emily Medbury, Bel Aire, Kan.

James Menard, Orange, Texas

Annalise Miller, Goessel, Kan.

Andrija Mitkovic, Belgrade, Serbia

Alexia Moore, Wichita

Madeline Moscrip, Martinsville, Ind.

Anna Northcutt, Gardnerville, Nev.

Aleksa Oborina, Belgrade, Serbia

Akindotun Ogunbiyi, London, England

Gabriel Okita, Braine-l’Alleud, Belgium

Alden Parker-Timms, Lawrence, Kan.

Taryn Paulino, Baldwin City, Kan.

April Powls, Garnett, Kan.

Madeline Proost, McKinney, Texas

Micah Quinlin, Newton

Eli Regier, Newton

Jacob Regier, Henderson, Neb.

Carter Reid, Wichita

Lilli Reisser, Enger, Germany

Hannah Retallack , Providence Village, Texas

Natalie Richards, Reno, Nev.

Carley Robb, Albany, Ore.

Alexiana Robinson, Kansas City, Mo.

Chance Rogers, Newton

Mia Roman, Prairie Village, Kan.

Benjamin Rudeen , Osage City, Kan.

Kailey Sandoval, El Cajon, Calif.

Moses Sawatzky, Goshen, Ind.

Brayden Schilling, Hesston, Kan.

Andrew Schmidt, Hesston, Kan.

Lizzie Schmucker, Moundridge, Kan.

Bethany Schrag, Wichita

Jacob Schrag, Goessel, Kan.

Noah Schrag, Canton, Kan.

Timothy Schrag, Goessel, Kan.

Jacie Scott, Edmond, Okla.

Isaiah Smith, Great Bend, Kan.

Josie Stupey, Arlington, Wash.

Joshua Suazo, Andover, Kan.

Celesta Teijema, Pratt, Kan.

Madison Terrell, Derby, Kan.

Preston Vicenzi, Newton

Micah Wenger, Hutchinson, Kan.

Micheala Wenger, Fresno, Calif.

Karissa Wilson, Sterling, Kan.

Tobin Wise, Pleasant Hill, Mo.

Victoria Wright, Lawton, Okla.

Charis Yager, Derby, Kan.

Caryn Yoder, Hesston, Kan.

Lynnzey Young, Gas City, Ind.

HONOR ROLL

Jorge Batista, Maracay, Venezuela

Cody Baxter, St. Francis, Kan.

Loggan Birch, Burleson, Texas

Braiden Botterweck, Newton

Josiah Buller, Inman, Kan.

Paton Buller, Mountain Lake, Minn.

Alyssa Castillo, San Antonio

Zachary Claassen, Marlin, Wash.

Maria Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Anessa Croxton, Sedgwick, Kan.

Shayla Dao, Salina, Kan.

Ryleigh Foster, Fowler, Kan.

Mya Free, Wichita

James Goff, Delta, Colo.

Billy Haoda, Cairns, Australia

Samuel Hernandez, Liberal, Kan.

Kamryn Hill, Springtown, Texas

Joshua Hoar, Farmersville, Texas

Simon Hodge, North Newton

Lauren Hurd, Morrison, Colo.

Emily Hynes, Wichita

Olivia Keen, Bel Aire, Kan.

Ethan Kennedy, Miltonvale, Kan.

Jasper Krehbiel, North Newton

Kaylee Linnebur, Ozark, Mo.

Beth Lloyd, Manchester, England

Madelyn Maltsberger, Henderson, Neb.

Delaynie Mayes, Newton

Luz Mayora-Valenzuela, Wichita

Landree Merriman, Springtown, Texas

Karly Moore, Newton

Mindi Moran, Newton

Mya Morris, Halstead, Kan.

Laci Ownbey, Newton

Autumn Quinones, Irwindale, Calif.

MacArthur Reed, Katy, Texas

Ashton Roth, Abilene, Kan.

Elisabeth Rowe, Dermott, Ark.

Kate Rowland, Sterling, Kan.

Ashlyn Rushing, Mansfield, Texas

Brooke Russell, Little Elm, Texas

Janet Sanner, Hutchinson, Kan.

Benjamin Schmidt, Newton

Kaleb Scripsick, Kismet, Kan.

Madison Strauss, Loxley, Ala.

Madeline Tegeler, Mission, Kan.

Aundrea Wilson, Houston

Kenzi Young, Whittier, Calif.

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Bethel was the first Kansas college or university to be named a Truth, Racial Healing and Transformation (TRHT) Campus Center, in 2021. For more information, see http://www.bethelks.edu