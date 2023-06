Bethel announces spring academic honors, graduates

One hundred forty-seven students had spring 2023 grades that earned academic distinction, and 99 students graduated from the college on May 14.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN'S LIST

Elizabeth Alderfer, Goessel, Kan.*

Phillip Balzer, Hurley, S.D.

Emil Benavides, Stockton, Kan.

Katie Rose Friesen Birky, Denver

Avery Blank, Sedgwick, Kan.*

Madison Bliss, Maize, Kan.

Claire Broxterman, Lindsborg, Kan.

Milan Bucek, Pelhrimov, Czech Republic

Lucy Buller, Newton

Peter Buller, Inman, Kan.

Catherine Carter, Denton, Texas*

Ella Caudill, Topeka, Kan.

Kayden Christiansen, Lakin, Kan.

Brianna Clark, Las Vegas, Nev.

Maria Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Shayla Dao, Salina, Kan.

Taylor Dashney, Edmond, Okla.*

Logan DeMond, Larned, Kan./Broken Arrow, Okla.*

Isabela Diaz, Norman, Okla.*

Tyler Dobbs, Parker, Colo.

Franklin Driscoll, Peoria, Ill.

Rachel Duer, Chapman, Kan.*

Alexis Eddy, Valley Center, Kan.

Kate Eichelberger, Moundridge, Kan.

Brett Esch, Carrollton, Texas

Gabriella Fields, Tulsa, Okla.

Jaycee Freshour, Oklahoma City

Caleb Garber, Newton

Rachel Geyer, Oxford, Iowa*

Sophie Girtz, Valley Center, Kan.

Josiah Godsey, Bentonville, Ark.

James Goff, Delta, Colo.

Cristobal Goldberg, Santiago, Chile*

Arianna Gomez, Medford, Ore.

Daniel Gonzalez-Arevalo, Newton

Andrew Graber, Divide, Colo.

Ryan Gregg, Edmond, Okla.*

Doug Grider, Newton

Scott Grider, Newton

Kevin Hampton, Friendswood, Texas*

Mikinzie Harkins, Wichita*

Grant Hause, Seminole, Okla.

Claire Hedlund, McPherson, Kan.

Hayden Honomichl, Great Bend, Kan.

Aaliyah Hunt, LaGrange, Texas

Harlie Hunton, El Dorado Hills, Calif.

Lauren Hurd, Morrison, Colo.

Olivia Jury, Hillsboro, Kan.

Alma Ibarra, Wichita

Daniel Kaufman, Moundridge, Kan.

Joshua Kennell, Newton

Zachary Kennell, Newton*

Kaytlen Keough, Albany, Ore.*

Dalen Kistner, Hartford, Kan.*

Caleb Koontz, Newton

Halle Krehbiel, Hesston, Kan.

Marcus LaBonde, Grand Junction, Colo.

Daymon Levell, Broken Arrow, Okla.

Tess Lies, Bel Aire, Kan.

Faith Lindley, Goddard, Kan.

Arthur Mahrer, Fort Pierce, Fla.*

Jenna Mahoney, Gardner, Kan.

Christina Marr, Omaha, Neb.*

Alexis Mayner, Burleson, Texas

Lauren McCreary, Skiatook, Okla.

Jesse McMichael, Highland, Calif.

Stephany Meyer, Goessel, Kan.*

Annalise Miller, Hillsboro, Kan.

Mitchell Monteith, Duncan, Okla.

Mindi Moran, Newton

Fatima Nemi, Lima, Peru

Anna Northcutt, Gardnerville, Nev.

Nalea Payton, El Dorado, Kan.*

Lindsey Pfannenstiel, Hays, Kan.*

Katy Ponce, Chino, Calif.*

Breckyn Porter, Moundridge, Kan.

April Powls, Garnett, Kan.

Tomas Quercia, Buenos Aires, Argentina

Karen Ramos, Ennepetal, Germany

Annalysa Ranzinger, Bossier City, La.

Eli Regier, Newton

Carley Robb, Albany, Ore.

Mia Roman, Prairie Village, Kan.

Rebecca Schlosser, Newton

Elizabeth Schmucker, Moundridge, Kan.

Bethany Schrag, Wichita

Julianna Schrag, Goessel, Kan.*

Timothy Schrag, Goessel, Kan.

Jayden Seabolt, Cimarron, Kan.

Kaitlyn Shima, Topeka, Kan.

Macy Sisco, Wylie, Texas

Isaiah Smith, Great Bend, Kan.

Jordyn Smith, Axtell, Kan.

Tucker Smith, Muscotah, Kan.

Karlie Stephens, Moran, Kan.

Capri Stevenson-Bisom, Barrington, N.J.*

Jocelyn Stupey, Arlington, Wash.

Jordan Twenter, Independence, Mo.

Melinda Vargas, El Paso, Texas*

Juan Volker, Vina del Mar, Chile

Allison Weaver, Hesston, Kan.*

Cynae Wiley, South Haven, Kan.*

Bryce Wilson, Sterling, Kan.*

Tobin Wise, Pleasant Hill, Mo.

Charis Yager, Derby, Kan.

Dylan Yoder, Hutchinson, Kan.

*indicates graduating senior

HONOR ROLL

Kyle Belvin, Wichita*

Elly Bertholf, Newton

Joseph Blakesley, Auburn, Kan.

Ben Bollinger, Hesston, Kan.

Nicholas Bonner, Fort Knox, Ky.

Jack Brice, Pleasanton, Calif.*

Sydney Brown, Keller, Texas*

Clifford Byrd II, Memphis, Texas*

Tristen Burger, Larned, Kan.

Kylah Carter, Missouri City, Texas

Madilyn Chupp, Goshen, Ind.

Abigail Deckert, North Newton

Michael Cech, Modlany, Czech Republic

Denzel Dixon, Newark, Del.

Cade Dudley, Granbury, Texas*

Tristan England, Pretty Prairie, Kan.

Schyler Entz, Newton

Dulce Erazo-Tejada, Newton

Emma Evans, Lawrence, Kan.

Nathan Gutierrez, Bixby, Okla.

Angel Hernandez, Freeman, S.D.

Gustavo Infante-Zimbrano, Caracas, Venezuela

Cayle Irvin, Ben Wheeler, Texas

Shanti Kauffman, Hesston, Kan./Sheridan, Ore.*

Jazmin Levario, Elkhart, Kan.

Jordyn Lyons, Cedar Park, Texas*

Allyson Masem, Newton

Colton McCarty, Bird City, Kan.

Emily Medbury, Bel Aire, Kan.

James Menard, Orange, Texas

Akindotun Ogunbiyi, Enfield, UK

Jasmine Peete, Riverside, Calif.*

Austin Price, Russell, Kan.*

Reagan Robinson, Stewartsville, Mo.

Ben Rudeen, Osage City, Kan.

Sierra Rudman, Augusta, Kan.

Brenden Sanders, Plano, Texas

Jacob Schrag, Goessel, Kan.

Vanessa Torres, Dallas*

Ike Umeh, Dallas*

Caryn Yoder, Hesston, Kan.

*indicates graduating senior

Bethel College Class of 2023

Elizabeth Alderfer, B.S., Elementary Education, Goessel, Kan.

Braydon Barber, B.S., Business Administration, Highland Village, Texas

Britney Bayer, B.S.N.**, Nursing, Derby, Kan.

Kyle Belvin, B.S., Business Administration, Wichita

Avery Blank, B.S.N.**, Nursing, Sedgwick, Kan.

Jack Brice, B.S.**, Business Administration, Pleasanton, Calif.

Sydney Brown, B.S., Business Administration, Keller, Texas

Conlan Bruggeman, B.S., Health and Physical Education, Edgewater, Fla.

Clifford Byrd II, B.S., Business Administration, Memphis, Texas

Catherine Carter, B.S.***, Health and Physical Education, Denton, Texas

Arissa Cervantes, B.S.N., Nursing, Wichita

Dominque Copeland, B.A., Communication Arts, LaGrange, Ga.

Kalyn Corley, B.S., Health and Physical Education, Arkansas City, Kan.

Taylor Dashney, B.A., Natural Sciences, Edmond, Okla.

Logan DeMond, B.A.***, Communication Arts/History and Political Science, Larned, Kan./Broken Arrow, Okla.

Alexandria Diaz, B.A., Communication Arts, Winfield, Kan.

Isabela Diaz, B.S., Social Work, Oklahoma City

Tyler Dobbs, B.S.***, Biochemistry and Molecular Biology, Parker, Colo.

Helena Driscoll, B.A.*, Mathematical Sciences/Education, Peoria, Ill.

Cade Dudley, B.S., Business Administration, Grandbury, Texas

Rachel Duer, B.S.***, Health and Physical Education, Chapman, Kan.

Abigail Edson, B.S.*, Business Administration, Newton

Issac Enriquez, B.S., Business Administration, Shafter, Calif.

Brian Firebaugh, B.S., Business Administration, Rose Hill, Kan.

Tavaughn Flowers, B.S., Health and Physical Education, Queens, N.Y.

Sebastian Formento, B.S., Elementary Education, McKinney, Texas

Jarrod Foster, B.S., Health and Physical Education, Yale, Okla.

Justin Foster, B.A., Natural Sciences, Yale, Okla.

Brayden Francis, B.S., Elementary Education, Sedgwick, Kan.

Breanna Galindo, B.S.*, Natural Sciences, Dodge City, Kan.

Jesse Garcia, B.S., Health and Physical Education, Key West, Fla.

Rachel Geyer, B.A., Art, Oxford, Iowa

Josiah Godsey, B.A., Psychology, Centerton, Ark.

Cristobal Goldberg, B.A., Business Administration, Santiago, Chile

Arianna Gomez, B.S., Business Administration, Whittier, Calif.

Kailey Gonzalez, B.A., Psychology, Fort Worth, Texas

Dagen Goodner, B.S., Business Administration, Humboldt, Kan.

Aubry Grame, B.S.N., Nursing, Kalispell, Mont.

Ryan Gregg, B.S.*, Health and Physical Education, Edmond, Okla.

Kevin Hampton, B.A.***, Health and Physical Education, Houston

Mikinzie Harkins, B.S.***, Biochemistry and Molecular Biology, Wichita

John Henson, B.A., Mathematical Sciences, Benbrook, Texas

Alma Ibarra, B.S.N., Nursing, Arkansas City, Kan.

Cayle Irvin, B.A.**, History, Alto, Texas

Ryan Junkermeier, B.S., Business Administration, Plainville, Kan.

Shanti Kauffman, B.S., Social Work, Hesston, Kan./Sheridan, Ore.

Zachary Kennell, B.A.**, Biology/Business Administration, Newton

Kaytlen Keough, B.S., Social Work, Albany, Ore.

Dalen Kistner, B.S.*, Business Administration, Hartford, Kan.

Cheyenne Lisle, B.S., Health and Physical Education, Valley Center, Kan.

Troi Lucas, B.S., Business Administration, Allen, Texas

Elizabeth Lumbreras, B.A.*, Elementary Education, Hesston, Kan.

Jordyn Lyons, B.A., Psychology, Cedar Park, Texas

Arthur Mahrer, B.A.***, History and Political Science, Accra, Ghana

Christina Marr, B.S.N., Nursing, Omaha, Neb.

Keegan Martin, B.S.*, Health and Physical Education, Yale, Okla.

Jayci Mastre, B.S., Social Work, Galva, Kan.

Alejandra Martinez, B.S.***, Social Work, Newton

Stephany Meyer, B.A.***, English/Education, Goessel, Kan.

Kade Miller, B.S., Business Administration, Osborne, Kan.

Bryant Mocaby, B.A., Psychology, Wichita

Jared Mocaby, B.A., Mathematical Sciences, Wichita

Amber Mott, B.S.N., Nursing, Gardner, Kan.

Olivia Nava, B.A., Natural Sciences, Houston

Trey Palmer, B.S., Business Administration, Pearland, Texas

Jasmine Peete, B.A., Natural Sciences, Riverside, Calif.

Amani Peoples, B.S., Business Administration, Miami

Lindsey Pfannenstiel, B.S.*, Social Work, Hays, Kan.

Katy Ponce, B.S.N.**, Nursing, Chino, Calif.

Karellys Porras, B.S., Elementary Education, Haltom City, Texas

Austin Price, B.S., Business Administration, Russell, Kan.

Annalysa Ranzinger, B.A., Biology, Brighton, Colo.

Ayana Reed, B.S.N., Nursing, Wichita

Jazlyn Reese, B.A., Biology, Garland, Texas

Brianna Reeves, B.A.***, Biology, Derby, Kan.

Bethany Regehr, B.S.***, Elementary Education, Whitewater, Kan.

Seth Rudeen, B.A., Mathematical Sciences/Education, Osage City, Kan.

Julianna Schrag, B.A.***, Communication Arts, Goessel, Kan.

Jessica Schumann, B.A.***, Biology, Valley Springs, Calif.

Chantz Scurry, B.S., Business Administration, Ardmore, Okla.

Reginald Smith Jr., B.S., Business Administration, Lawton, Okla.

Sidney Smith, B.A.***, Psychology, Frisco, Texas

Karlie Stephens, B.S., Elementary Education, Moran, Kan.

Capri Stevenson-Bisom, B.A., Art/Chemistry, Barrington, N.J.

Matheus Tavares, B.S., Business Administration, Florianopolis, Brazil

Antwon Thompson, B.S., Health and Physical Education, Bakersfield, Calif.

Sergio Torres, B.S.**, Business Administration, Key West, Fla.

Vanessa Torres, B.A., Psychology, Dallas

Vicente Trejo, B.S.*, Business Administration, Santiago, Chile

Ike Umeh, B.S., Business Administration, Dallas

Melinda Vargas, B.A.*, Natural Sciences, El Paso, Texas

Tanner Wallace, B.A., History/Education, Chickasha, Okla.

Seth Weatherby, B.S., Health and Physical Education, Midland, Texas

Allison Weaver, B.A.***, Communication Arts/English, Hesston, Kan.

Cynae Wiley, B.A.**, Natural Sciences, South Haven, Kan.

Katey Wilhelm, B.S., Health and Physical Education, Meade, Kan.

Julie Wilhite, B.A., Natural Sciences, Haven, Kan.

Phillip Williams, B.S., Business Administration, Houston

Bryce Wilson, B.A., Music/Education, Sterling, Kan.

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Known for academic excellence, Bethel ranks at #14 in the Washington Monthly list of “Best Bachelor’s Colleges,” and #24 in the U.S. News & World Report rankings of “Best Regional Colleges Midwest,” both for 2022-23. Bethel is the only Kansas college or university to be named a Truth, Racial Healing and Transformation (TRHT) Campus Center. For more information, see www.bethelks.edu

GPA honors for graduates are indicated by (an) asterisk(s) behind their degree.

*Cum Laude: 3.500-3.649 GPA

**Magna Cum Laude: 3.650-3.799 GPA

***Summa Cum Laude: 3.800-4.0 GPA

B.A. Bachelor of Arts

B.S. Bachelor of Science

B.S.N. Bachelor of Science in Nursing