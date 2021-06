Bethel announces graduates, spring 2021 Dean’s List, Honor Roll

One hundred thirty-eight students had spring 2021 semester grades that earned academic distinction, and 75 seniors graduated May 16 with bachelor's degrees.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST

Elizabeth Alderfer, Newton

*Jennifer Andres, Newton

*Jesse Balzer, Hurley, S.D.

Phillip Balzer, Hurley, S.D.

Isaiah Bartel, Andover, Kan.

Emma Beachy, Kalona, Iowa

Karl Bottorf, North Newton

Tristen Burger, Larned, Kan.

Annie Carlson, Hurley, S.D.

Catherine Carter, Denton, Texas

Naomi Chavez, Newton

Kayden Christiansen, Lakin, Kan.

Sandy Dao, Salina, Kan.

Logan DeMond, Larned, Kan.

Helena Driscoll, Bartonville, Ill.

Rachel Duer, Chapman, Kan.

Abigail Edson, Newton

Madison Edson, Newton

Josie Epp, Marion, S.D.

*Ahmed Fall, Staten Island, N.Y.

Peyton Fast, Moundridge, Kan.

Maximilian Fields, Valley Center, Kan.

Jaycee Freshour, Oklahoma City

Elizabeth Friesen Birky, Denver

Nathan Garber, Newton

Trae Gehring, Pretty Prairie, Kan.

Rachel Geyer, Oxford, Iowa

*Jade Gleason, Brush, Colo.

Oscar Gonzalez, Newton

Kendra Gooden, Wichita

Natalie Graber, Divide, Colo.

Aubry Grame, Kalispell, Mont.

Jia-Ling Groves, Valley Center, Kan.

Kevin Hampton, Friendswood, Texas

Mikinzie Harkins, Wichita

Matthew Hernandez, Wichita

*Mary Hogan, Great Bend, Kan.

Hayden Honomichi, Great Bend, Kan.

*Samuel Ishimwe, Wichita

Jadin Kaltenbach, Wichita

Daniel Kaufman, Moundridge, Kan.

Jerod Kaufman, Moundridge, Kan.

Arran Kearney, Birkenhead, U.K.

Joshua Kennell, Newton

Zachary Kennell, Newton

*Adam Kroeker, Augusta, Kan.

Thomas Kucera, Wichita

Mark Lanier, Akron, Ohio

Drannon Lenox, Norman, Okla.

Mia Loganbill, Hesston, Kan.

*Krista Loomis, Walton, Kan.

Antonino Mangiapane, Wuppertal, Germany

Steven Marks, Bakersfield, Calif.

Joshua McBeth, Liverpool, U.K.

Stephany Meyer, Newton

Rachel Miller, Freeman, S.D.

*Cami Mills, Wichita

*Blake Neuschafer, Cimarron, Kan.

Brittany Nortz, Elk, Wash.

*Emalee Overbay, Louisburg, Kan.

Nalea Payton, El Dorado, Kan.

Lindsey Pfannenstiel, Hays, Kan.

Katy Ponce, Chino, Calif.

*Tierra Powell, Wichita

Bethany Powls, Garnett, Kan.

Brianna Reeves, Derby, Kan.

Bethany Regehr, Whitewater, Kan.

Eli Regier, Newton

*Addie Regier Kauffman, Newton

*Jeffrey Regier Kauffman, Hutchinson

*Kadi Relph, Salina, Kan.

Jensen Roth, Abilene, Kan.

*Abby Schmidt, Newton

Nolan Schrader, McPherson, Kan.

Julianna Schrag, Goessel, Kan.

Jessica Schumann, Valley Springs, Calif.

Jaylon Scott, Allen, Texas

Kaity Shima, Topeka, Kan.

*Zach Shima, Topeka, Kan.

*Kayla Shirley, Newton

*Angus Siemens, Newton

Jordan Singh, Newton

*Sarah Smith, Topeka, Kan.

Capri Stevenson-Bissom, West Berlin, N.J.

Dailen Terry, Colorado Springs, Colo.

Jessie Thomas, Sedgwick, Kan.

*Paula Thomas, Overland Park, Kan.

Antwon Thompson, Bakersfield, Calif.

*Kacie Torrens, Castle Rock, Colo.

*Elizabeth Tran, North Newton

*Laura Tran, North Newton

Starr Vanous, Salina, Kan.

*Alayna Wallace, McPherson, Kan.

*Payton Walters, Highlands Ranch, Colo.

Allison Weaver, Hesston, Kan.

Tomas White, Panama City, Panama

Bryce Wilson, Sterling, Kan.

* denotes graduating senior

HONOR ROLL

*Chase Anderson, Topeka, Kan.

Kyle Belvin, Wichita

Jack Brice, Pleasanton, Calif.

Josie Calzonetti, Garden City, Kan.

Jebediah Carlson, Hesston, Kan.

*Paige Collins, Wichita

Jadyn Diepenbrock, Lincolnville, Kan.

Angelika Donaldson, Highland, Ill.

Schyler Entz, Newton

*Zach Esau, Hesston, Kan.

*Caleb Gaede, Klamath Falls, Ore.

Cassandra Gibson, Hansen, Idaho

Cristobal Goldberg, Santiago, Chile

Nathan Gutierrez, Bixby, Okla.

Ericka Herzet, Marion, Kan.

Hailey Hill, Sedgwick, Kan.

Cayle Irvin, Ben Wheeler, Texas

Macee Kelsay, Bentley, Okla.

Halle Krehbiel, Hesston, Kan.

Marcus LaBonde, Grand Junction, Colo.

*Morgan Lantz, Elkhart, Ind.

Arthur Mahrer, Fort Pierce, Fla.

Keegan Martin, Yale, Okla.

Alejandra Martinez, Newton

Linda Moyo, Hesston, Kan.

Brandon Phorn, Coweta, Okla.

*Laura Pineda, McPherson, Kan.

*Bethany Rafter, Wichita

*Merrick Schmitz, Wichita

Nathaniel Schmucker, Moundridge, Kan.

Joshua Seabolt, Cimarron, Kan.

J’Lynne Stolsworth, Harper, Kan.

*Renee Thompson, Wichita

Vicente Trejo Gomez, Santiago, Chile

Melinda Vargas, El Paso, Texas

Juan Volker, Vina del Mar, Chile

Macayla Warren, Amarillo, Texas

Jillian Webber, Colwich, Kan.

Samuel Wilson, North Newton

*Briley Young, Wichita

Mikias Zewge, Newton

* denotes graduating senior

Bethel College Class of 2021

Caleb Abbott, B.A., Music, Wichita, Kansas

Chase Anderson, B.A., Natural Sciences, Topeka, Kan.

Jennifer Andres, B.A.**, Elementary Education, Newton

Jesse Balzer, B.S., Business Administration, Hurley, S.D.

Jayde Blain, B.A.**, Biology, Cawker City, Kan.

Cameron Bracknell, B.S., Social Work, Kerrville, Texas

Ivy Bringer, B.S.N., Nursing, Argonia, Kan.

Jace Brown, B.S., Business Administration, Andover, Kan.

Austin Cheatham, B.S., Business Administration, Newton

Alex Cochran, B.A., Psychology, Junction City, Kan.

Paige Collins, B.S.N., Nursing, Fittstown, Okla.

Kemroy Cupid, B.S., Business Administration, Sans Souci, Saint Vincent and the Grenadines

Lauryn Dwyer, B.A., Psychology, Olathe, Kan.

Zachary Esau, B.A.*, Natural Sciences/Education, Hesston, Kan.

Ahmed Fall, B.A.***, Biology, Staten Island, N.Y.

Lori Frybarger, B.S.N.***, Nursing, Munden, Kan.

Caleb Gaede, B.S.N.**, Nursing, Klamath Falls, Ore.

Tanner Galliart, B.S., Health and Physical Education, Pawnee Rock, Kan.

Scott Garriga, B.S., Business Administration, Dallas

Jacklyn Gerk, B.A.*, History/Education, Holyoke, Colo.

Jade Gleason, B.A.***, Biology, Brush, Colo.

Robert Graham IV, B.S., Business Administration, Longview, Texas

Kelly Habegger, B.A., English, Bogotá, Colombia/Hesston, Kan.

Christa Haesemeyer, B.S.N., Nursing, Lincoln, Kan.

Camryn Harrison, B.S., Health and Physical Education, Austin, Texas

Mary Hogan, B.S.N.*, Great Bend, Kan.

Derrick Hudson, B.S., Social Work, Dallas

Samuel Ishimwe, B.S.*, Social Work, Wichita

Joshua Jackson, B.S., Social Work, Snyder, Okla.

Axel Jimenez, B.S., Business Administration, Caguas, Puerto Rico

Riley Johnson, B.S., Business Administration, Lebanon, Ore.

Samantha Karten, B.S.N., Nursing, Perry, Kan.

Addie Regier Kauffman, B.A.***, Elementary Education, Newton

Jeffrey Regier Kauffman, B.A.**, Mathematical Sciences/Education, Hutchinson, Kan.

Danen Kistner, B.A., Communication Arts, Hartford, Kan.

Adam Kroeker, B.A.***, Art/Education, Augusta, Kan.

Morgan Lantz, B.S., Business Administration, Elkhart, Ind.

Jessica LaRocque, B.A., English, Cawker City, Kan.

Krista Loomis, B.S.*, Business Administration, Walton, Kan.

Anna Lubbers, B.A.***, Mathematical Sciences/Education, Peabody, Kan.

Madeline McDaniel, B.S., Health and Physical Education, Louisburg, Kan.

Jordan Melugin-Abla, B.S.N., Nursing, Wichita

Cami Mills, B.S., Social Work, Wichita

Madeline Nachtigal, B.A.***, Natural Sciences, Lawrence, Kan.

Blake Neuschafer, B.S., Business Administration, Cimarron, Kan.

Emalee Overbay, B.S., Business Administration, Louisburg, Kan.

Landon Peery, B.A., Natural Sciences, Newton, Kan.

Laura Pineda, B.S., Business Administration, Lyons, Kan.

Tierra Powell, B.S., Athletic Training, Wichita

Bethany Rafter, B.A., Psychology, Wichita

Jaylen Randle Sr., B.A., Communication Arts, Frederick, Okla.

Kadi Relph, B.S.N.**, Nursing, Salina, Kan.

Wynter Rentas, B.A., Biology, Manhattan, Kan.

Viviana Rodriguez, B.S., Social Work, San Antonio, Texas

Abigail Schmidt, B.S.***, Business Administration, Newton

Merrick Schmitz, B.S.N.*, Nursing, Wichita

Zachary Shima, B.A.***, Mathematical Sciences, Topeka, Kan.

Kayla Shirley, B.S., Business Administration, Newton

Angus Siemens, B.A., Social Work, Newton

Adam Sigwing, B.A., Biology, Halstead, Kan.

Sarah Smith, B.A., Elementary Education, Topeka, Kan.

Autumn Strecker, B.S.N., Nursing, Goessel, Kan.

Amondr’e Schumpert-Street, B.S., Social Work, DeSoto, Texas

Paula Thomas, B.S.N., Nursing, Overland Park, Kan.

Renee Thompson, B.S.N., Nursing, Wichita

Rebekah Tonn, B.S.N., Nursing, Newton

Kacie Torrens, B.S.**, Business Administration, Castle Rock, Colo.

Elizabeth Tran, B.S.N.**, Nursing, North Newton

Laura Tran, B.A.***, Chemistry, Newton

Kaylee VanderVeen, B.A., Psychology, Arvada, Colo.

Alayna Wallace, B.A.***, Natural Sciences, Psychology, McPherson, Kan.

Payton Walters, B.S.N.*, Nursing, Highlands Ranch, Colo.

Tristin Wheeler, B.S., Elementary Education, Newton

Mason Wilkins, B.S., Business Administration, Conroe, Texas

Briley Young, B.A.**, Social Work, Wichita

B.A. = Bachelor of Arts

B.S. = Bachelor of Science

B.S.N. = Bachelor of Science in Nursing

* = cum laude (with honors), 3.500-3.649 GPA

** = summa cum laude (with high honors), 3.650-3.799 GPA

*** = magna cum laude (with highest honors), 3.800-4.0 GPA