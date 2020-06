Bethel announces graduates, spring 2020 Dean’s List, Honor Roll

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST

Jennifer Andres, Newton

Jesse Balzer, Freeman, S.D.

* Sarah Balzer, Inman, Kan.

Landon Barnes, Ashland City, Tenn.

Emma Beachy, Kalona, Iowa

Alex Bearup, Wichita

Jayde Blain, Cawker City, Kan.

Jack Brice, Pleasanton, Calif.

Josie Calzonetti, Garden City, Kan.

Anna Carlson, Freeman, S.D.

* Kate Cherveny, Topeka, Kan.

* Carine Claassen, Whitewater

Sandy Dao, Salina, Kan.

Taylor Dashney, Edmond, Okla.

Logan DeMond, Larned, Kan.

Helena Driscoll, Bartonville, Ill.

Rachel Duer, Chapman, Kan.

* Erica Ebenkamp, Conway Springs, Kan.

* Taylor Edson, Newton

* Naomi Epp, North Newton

Ahmed Fall, Staten Island, N.Y.

Peyton Fast, Moundridge, Kan.

* Justice Flint, Wichita

Justin Foster, Yale, Okla.

* Elizabeth Friesen Birky, Denver

Breanna Galindo, Dodge City, Kan.

Nathan Garber, Newton

* Dominick Geddert, Fresno, Calif.

Trae Gehring, Pretty Prairie, Kan.

* Emma Girton, Wichita

Jade Gleason, Brush, Colo.

* Jalal Gondal, Lahore, Pakistan/Noble, Okla.

Oscar Gonzalez, Newton

Natalie Graber, Divide, Colo.

* Akiyaa Hagen-Depusoir, Salina

* John Hansberry, Vancouver, Wash.

* Abby Harders, Moundridge, Kan.

Madison Harkins, Wichita

Mikinzie Harkins, Wichita

Ean Heise, Bethany, Okla.

Matthew Hernandez, Wichita

Morgan Hicks, Nashville, Tenn.

Hailey Hill, Halstead, Kan.

* Ariel Hinds, Hutchinson, Kan.

* Madison Hofer-Holdeman, Wichita

Reis Jennings, Salina, Kan.

Natalie John, Valley Center, Kan.

Sydney Johnson, Norman, Okla.

Jadin Kaltenbach, Wichita

Jeffrey Kauffman, Hutchinson, Kan.

Jerod Kaufman, Moundridge, Kan.

Zachary Kennell, Newton

Adam Kroeker, Augusta, Kan.

Thomas Kucera, Wichita

* Ryan LaCombe, Abilene, Kan.

Mia Loganbill, Hesston, Kan.

Krista Loomis, Walton, Kan.

Anna Lubbers, Peabody, Kan.

Arthur Mahrer, Fort Pierce, Fla.

Evelyn Manresa Lozano, Newton

* Araeleigha Marcy, Salina, Kan.

Steven Marks, Bakersfield, Calif.

Alejandra Martinez, Newton

Joshua McBeth, Liverpool, U.K.

Stephany Meyer, Newton

Kendall Michalski, Topeka, Kan.

Edel Miller, Hillsboro, Kan.

Katlynn Miller, Aurora, Kan.

* Kyla Williams Miller, Clinton, Okla./Newton

Cami Mills, Wichita

Madeline Nachtigal, Lawrence

Jordan Neely, Allen, Texas

* Lauren Nehrbass, Parsons, Kan.

Emalee Overbay, Louisburg, Kan.

* Lil Padro, Miami

Katy Ponce, Chino, Calif.

* Kelsey Potter, Neodesha, Kan.

Tierra Powell, Wichita

Bethany Powls, Garnett, Kan.

* Caroline Preheim, Nolensville, Tenn.

* Jenna Ratzlaff, North Newton

Brianna Reeves, Derby, Kan.

Bethany Regehr, Whitewater, Kan.

Addie Regier, Newton

Carmen Romero, Wuppertal, Germany

Jensen Roth, Abilene, Kan.

Fabian Schmid, Achstetten, Germany

Abby Schmidt, Newton

Nathaniel Schmucker, Moundridge, Kan.

Nolan Schrader, McPherson, Kan.

Julianna Schrag, Goessel, Kan.

Jaylon Scott, Allen, Texas

Zachary Shima, Topeka, Kan.

Kayla Shirley, Newton

* Jumanah Shourbaji, Wichita

Adam Sigwing, Halstead, Kan.

* Braedon Starlin-Driver, Winfield, Kan.

Capri Stevenson-Bisom, West Berlin, N.J.

Christopher Strecker, Newton

Jessie Thomas, Sedgwick

Sergio Torres, Key West, Fla.

Laura Tran, North Newton

Vicente Trejo Gomez, Santiago, Chile

Mary Vermillion, Newton

Alayna Wallace, McPherson, Kan.

Zebulon Waterhouse, Wasco, Calif.

Allison Weaver, Hesston, Kan.

* Kendrick Weaver, Hesston, Kan.

* Anna Wiens, Goessel, Kan.

Mason Wilkins, Conroe, Texas

Bryce Wilson, Sterling, Kan.

* Kaci Wilson, Sterling, Kan.

Briley Young, Wichita

5th-year

* Logan Price, Wichita

* Libby Schrag, Newton

* denotes graduating senior

HONOR ROLL

Valery Alvarado, Abilene, Texas

* Alexxis Anderson, Valley Center, Kan.

Braydon Barber, Lewisville, Texas

Kyle Belvin, Wichita

* Sydney Bollinger, Lawrence, Kan.

* Katelyn Boston, Newton

Ivy Bringer, Argonia, Kan.

* Charley Carver, Perry, Kan.

Reagan Cowden, Derby, Kan.

Caleb Cushman, Keystone Heights, Fla.

Isabela Diaz, Oklahoma City

Charlotte Ehrmann, Augusta, Kan.

* Matthew Garber, Newton

* Kenia Garcia, Wichita

Jaxie Gerk, Holyoke, Colo.

Kendra Gooden, Wichita

* Robert Graham, Maize, Kan.

Ryan Gregg, Edmond, Okla.

* Alena Haase, North Newton

Kevin Hampton, Friendswood, Texas

* Kristen Herzet, Marion, Kan.

Sean Holness, London, U.K.

Samuel Ishimwe, Wichita

Samantha Karten, Wichita

Dalen Kistner, Hartford, Kan.

Danen Kistner, Hartford, Kan.

Jessica LaRoque, Cawker City, Kan.

Drannon Lenox, Norman, Okla.

Antonio Mangiapane, Wuppertal, Germany

* Terrell Marshall, Tulsa, Okla.

* Annalee McCloud, Clearwater, Kan.

* Krystin McKelpin, Puyallup, Wash.

Victoria Mosakowski, Lawrence, Kan.

Alexiou Munnings, Nassau, Bahamas

Laura Pineda, McPherson, Kan.

Annalysa Ranzinger, Brighton, Colo.

Katie Relph, Salina, Kan.

Wynter Rentas, Wichita

* Kailyn Riffel, Lincolnville, Kan.

Viviana Rodriguez, San Antonio

Federico Sala, Wilmslow, U.K.

* Samantha Simmons, Derby, Kan.

Jordan Singh, Newton

Sarah Smith, Topeka, Kan.

J’Lynne Stolsworth, Harper, Kan.

Amondre Street, Newton

Renee Thompson, Wichita

Vanessa Torres, Dallas

* Luke Unruh, Goessel, Kan.

Peyton Uznanski, Olympia, Wash.

Abigail Walker, Roanoke, Texas

* Gregory White, San Antonio, Texas

Kalynn Wiles, Newton

* denotes graduating senior

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America.

Bethel College Class of 2020

Jordyn Allen, B.S., Social Work, Wichita

Alexxis Anderson, B.S.N., Nursing Valley Center, Kan.

Georgia Anderson, B.A.*, Art, Wichita, Art

Parker Austin, B.S.*, Business Administration, Derby, Kan.

Sarah Balzer, B.A.***, Social Work, Inman, Kan.

Yahaira Bates, B.A., Psychology, Sterling, Kan.

Henry Baxter, B.A., History, Dothan, Ala.

Curtis Bent, B.S., Health and Physical Education, Wichita

Sydney Bollinger, B.S.N.*, Nursing, Lawrence, Kan.

Shawn Bontrager, B.S.*, Business Administration, North Newton

Katelyn Boston, B.S.N., Nursing, Newton

Elijah Brockway, B.A., Music, McPherson, Kan.

Poe Bryant, B.S., Business Administration, Edmond, Okla.

Polly Carlson, B.A.***, Elementary Education, Freeman, S.D.

Charley Carver, B.S.N., Nursing, Perry, Kan.

Kate Cherveny, B.S.N.***, Nursing, Topeka, Kan.

Keondre Churchwell, B.S., Social Work, Casa Grande, Ariz.

Carine Claassen, B.S., Social Work, Whitewater, Kan.

Mario Cruz, B.S., Social Work, Victorville, Calif.

Justin Daily, B.S.N., Nursing, Ashland, Kan.

Erica Ebenkamp, B.A.*, Biology, Chemistry, Conway Springs, Kan.

Taylor Edson, B.S.N.***, Nursing, Newton

Naomi Epp, B.A.***, Biology, Chemistry, North Newton

Justice Flint, B.A.***, English, Wichita

Dakota Foster, B.S., Business Administration, Moore, Okla.

Elizabeth Friesen Birky, B.A.***, Art History, Communication Arts, Denver

Alexandria Gallop, B.A., Psychology, La Mirada, Calif.

Matthew Garber, B.A., Music, Newton

Kenia Garcia, B.S.N., Nursing, Wichita

Venezia Garcia, B.S.N., Nursing, Wichita

Dominick Geddert, B.A.**, Psychology, Fresno, Calif.

Bryan Gilmore, B.S., Health and Physical Education, Lebo, Kan.

Emma Girton, B.A.***, Art History, Wichita

Jalal Gondal, B.A.**, Biology, Lahore, Pakistan/Noble, Okla.

Broderick Green, B.A., Graphic Design, Dallas

Alena Haase, B.S.N., Nursing, North Newton

Akiyaa Hagen-Depusoir, B.A.***, History and Political Science, Social Work, Salina, Kan.

Brooke Hambelton, B.S.N., Nursing, Wichita

John Hansberry, B.S.**, Business Administration, Vancouver, Wash.

Abby Harders, B.A.***, Chemistry, Mathematical Sciences, Moundridge, Kan.

Sydney Harper, B.S.*, Business Administration, Andover, Kan.

Jennifer Harrison, B.S.*, Social Work, Fort Scott, Kan.

Logan Heinrichs, B.A., Biology, Park City, Kan.

Kristen Herzet, B.S.N.*, Nursing, Marion, Kan.

Ariel Hinds, B.S.N., Nursing, Hutchinson, Kan.

Madison Hofer-Holdeman, B.A.**, English, Wichita

Alyjah Kennedy, B.S., Business Administration, San Diego, Calif.

Ryan LaCombe, B.A.***, Athletic Training, Natural Sciences, Abilene, Kan.

Peyton Landrum, B.S., Elementary Education, Arkansas City, Kan.

Araeleigha Marcy, B.S., Social Work, Salina, Kan.

Terrell Marshall, B.S., Business Administration, Tulsa, Okla.

Kaycee McClelland, B.S.*, Elementary Education, Newton

Annalee McCloud, B.S.N.*, Nursing, Clearwater, Kan.

Krystin McKelpin, B.S.N., Nursing, Puyallup, Wash.

Mallory Meier, B.S.*, Chemistry, Winfield, Kan.

Jeffrey Middlesworth, B.S.N.**, Nursing, Lenexa, Kan.

Kyla Williams Miller, B.S., Social Work, Clinton, Okla.

Sophia Minder, B.S., Social Work, Lawrence, Kan.

Lincoln Moyo, B.A., Bible and Religion, Hesston, Kan.

Rebecca Mullen, B.S.N., Nursing, Wichita

Morgan Murphy, B.A., Biology, Chemistry, Newton

Hannah Myrtle, B.S., Elementary Education, Wichita, Kan.

Lauren Nehrbass, B.A.**, Communication Arts, Parsons, Kan.

Lil Padro, B.A.**, Athletic Training, Natural Sciences, Miami

Kelsey Potter, B.A. Biology/Education, Neodesha, Kan.

Donte Powell, B.A., Graphic Design, Detroit

Caroline Preheim, B.A.***, Psychology, Nolensville, Tenn.

Logan Price, B.S.N.**, Nursing, Wichita

Jenna Ratzlaff, B.S., Social Work, North Newton

Kailyn Riffel, B.S.N., Nursing, Lincolnville, Kan.

Bruce Rosario, B.A., Bible and Religion, Pollocksville, N.C.

Callie Ross, B.A.*, Music/Education, Overland Park, Kan.

Madison Roth, B.S.N.**, Nursing, Abilene, Kan.

Jacob Russell, B.A., History, Lawrence, Kan.

Elizabeth Schrag, B.S.N.***, Nursing, Newton

Tara Schwartz, B.A.**, English, Pretty Prairie, Kan.

Riley Scudder, B.A., History, Little Elm, Texas

Jumanah Shourbaji, B.S.N., Nursing, Wichita

Samantha Simmons, B.S.N.***, Nursing, Derby, Kan.

Kerrigan Simons, B.S.*, Business Administration, Riley, Kan.

Courtney Simpson, B.S., Business Administration, Johnstown, Colo.

Isaiah Smith, B.S., Health and Physical Education, Kansas City, Kan.

Bryant Soriano, B.S., Social Work, Los Angeles

Braedon Starlin-Driver, B.S., Social Work, Winfield, Kan.

Blayne Stump, B.A., Art, Crook, Colo.

Dante Texeira, B.S.*, Business Administration, Wichita

Jaylen Thompson, B.S., Social Work, Tulsa, Okla.

Megan Thompson, B.S., Elementary Education, Lansing, Kan.

Luke Unruh, B.A.**, Bible and Religion, Social Work, Goessel, Kan.

Mary Vermillion, B.S.*, Chemistry, Newton

Kendrick Weaver, B.A.***, Music/Education, Hesston, Kan.

Garrett White, B.S., Health and Physical Education, San Antonio, Texas

Gregory White II, B.S., Business Administration, San Antonio, Texas

Anna Wiens, B.A.***, Graphic Design, Goessel, Kan.

Caitlin Williams, B.S.**, Athletic Training, Wellington, Kan.

Kaci Wilson, B.S.***, Chemistry, Sterling, Kan.

Joseph Winfield, B.S., Social Work, Edmond, Okla.

David Wullf-Cochrane, B.S., Social Work, Edmond, Okla.

Kaho Yanagidaira, B.A.**, Business Administration, Music, Chino, Nagano, Japan

B.A. = Bachelor of Arts

B.S. = Bachelor of Science

B.S.N. = Bachelor of Science in Nursing

* = cum laude (with honors), 3.500-3.649 GPA

** = summa cum laude (with high honors), 3.650-3.799 GPA

*** = magna cum laude (with highest honors), 3.800-4.0 GPA