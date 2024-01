Bethel announces fall academic honors

One hundred eighty-six students had fall 2023 grades that earned academic distinction, with semester GPAs of 3.7 or higher for the Dean’s List, and 3.50-3.699 for the Honor Roll.

Dean’s List

Cassandra Albin, Hesston, Kan.

Phillip Balzer, Hurley, S.D.

Carley Bartell, Hesston, Kan.

Emil Benavides, Stockton, Kan.

Elly Bertholf, Newton

Loggan Birch, Burleson, Texas

Madison Bliss, Maize, Kan.

Abigail Boese, Newton

Mason Bolen, Lake Tapps, Wash.

Ben Bollinger, Hesston, Kan.

Braiden Botterweck, Newton

Emily Brandt, Newton

Sydney Brown, Keller, Texas

Claire Broxterman, Lindsborg, Kan.

Milan Bucek, Pelhrimov, Czech Republic

Karleigh Buethner, Augusta, Kan.

Lucy Buller, Newton

Peter Buller, Inman, Kan.

Tristen Burger, Larned, Kan.

Rabia Can, Wuppertal, Germany

Sophia Chindamo, Lawrence, Kan.

Kayden Christiansen, Lakin, Kan.

Madilyn Chupp, Goshen, Ind.

Joshua Ciers, Houston

Eden Clendenin, Wichita

Maria Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Josué Coy Dick, North Newton

Adale Crawford, Wichita

Kaitlyn Dawes, Hesston, Kan.

Frank Driscoll, Peoria, Ill.

Alexis Eddy, Valley Center, Kan.

Alexis Enslinger, Derby, Kan.

Schyler Entz, Newton

Josie Epp, Marion, S.D.

Brett Esch, Carrollton, Texas

Emma Evans, Lawrence, Kan.

Marcus Fiedler, Newton

Aidan Field, Junction City, Kan.

Gabriella Fields, Tulsa, Okla.

Adrianna Floro, Bentley, Kan.

Ryleigh Foster, Fowler, Kan.

Jaycee Freshour, Oklahoma City

Katherine Friesen, North Newton

Katie Rose Friesen Birky, Denver

Caleb Garber, Newton

Rachel Geyer, Oxford, Iowa

Sophie Girtz, Valley Center, Kan.

Grant Godsey, Centerton, Ark.

James Goff, Delta, Colo.

Cristobal Goldberg, Santiago, Chile

Andrew Graber, Divide, Colo.

Emma Graber, Divide, Colo.

Douglas Grider, Newton

Scott Grider, Newton

Breylen Harris, Kennedale, Texas

Tommie Harthorn, Bakersfield, Calif.

Grant Hause, Seminole, Okla.

Claire Hedlund, McPherson, Kan.

Cole Herman, Halstead, Kan.

Hayden Honomichl, Great Bend, Kan.

Harlie Hunton, El Dorado Hills, Calif.

Thomas Ippolito, Overland Park, Kan.

Ryan Junkermeier, Plainville, Kan.

Daniel Kaufman, Moundridge, Kan.

Joshua Kennell, Newton

Zachary Kennell, Newton

Caleb Koontz, Newton

Halle Krehbiel, Hesston, Kan.

Daymon Levell, Broken Arrow, Okla.

Faith Lindley, Goddard, Kan.

Karlee Locke, Azle, Texas

Kendall Locke, Azle, Texas

Paige Long, Newton

Jenna Mahoney, Gardner, Kan.

Amaya Malhas, Allen, Texas

Madelyn Maltsberger, Henderson, Neb.

Alexis Marlow, The Pas, Manitoba

Jayci Mastre, Hesston, Kan.

Colton McCarty, Bird City, Kan.

Jesse McMichael, Highland, Calif.

Katherine Meiries, Pleasant Hill, Mo.

James Menard, Orange, Texas

Annalise Miller, Goessel, Kan.

Kade Miller, Osborne, Kan.

Mitchell Monteith, Duncan, Okla.

Mindi Moran, Newton

Anna Northcutt, Gardnerville, Nev.

Aleksa Oborina, Belgrade, Serbia

Anniston Oylear, Monroe, Wash.

Taryn Paulino, Baldwin City, Kan.

Nalea Payton, El Dorado, Kan.

April Powls, Garnett, Kan.

Tomas Quercia, Buenos Aires, Argentina

Jazlyn Reese, Sachese, Texas

Eli Regier, Newton

Carter Reid, Wichita

Hannah Retallack, Providence Village, Texas

Alexiana Robinson, Kansas City, Mo.

Mia Roman, Prairie Village, Kan.

Damian Rosas, Corpus Christi, Texas

Colton Rothwell, Wichita

Elisabeth Rowe, Dermott, Ark.

Seth Rudeen, North Newton

Tierra Russell, Alexandria, Va.

Brenden Sanders, Plano, Texas

Moses Sawatzky, Goshen, Ind.

Rebecca Schlosser, Newton

Andrew Schmidt, Hesston, Kan.

Elizabeth Schmucker, Moundridge, Kan.

Bethany Schrag, Wichita

Timothy Schrag, Goessel, Kan.

Rowen Schulz, Lena, Ill.

Jayden Seabolt, Cimarron, Kan.

Kaitlyn Shima, Topeka, Kan.

Jordyn Smith, Axtell, Kan.

Alaijah Stokes, Hesston, Kan.

Jocelyn Stupey, Arlington, Wash.

Madison Terrell, Derby, Kan.

Vicente Trejo Gomez, Santiago, Chile

Jordan Twenter, Independence, Mo.

Juan Volker, Viña Del Mar, Chile

Ivan Walker, West Jordan, Utah

Micah Wenger, Hutchinson, Kan.

Micheala Wenger, Fresno, Calif.

Katey Wilhelm, Meade, Kan.

Julie Wilhite, Haven, Kan.

Karissa Wilson, Sterling, Kan.

Tobin Wise, Pleasant Hill, Mo.

Caryn Yoder, Hesston, Kan.

Dylan Yoder, Hutchinson, Kan.

Honor Roll

Grace Anderson, Heath, Texas

Layla Avalos, Greeley, Colo.

Logan Brunton, Franklin, Tenn.

Josiah Buller, Inman, Kan.

Ella Caudill, Topeka, Kan.

Jaden Cerda, San Antonio, Texas

Brianna Clark, Las Vegas, Nev.

Raven Cobbins, Wichita

Cayden Cundiff, Garden City, Kan.

Shayla Dao, Salina, Kan.

Abigail Deckert, North Newton

Denzel Dixon, Newark, Del.

Angelika Donaldson, Highland, Ill.

Kate Eichelberger, Moundridge, Kan.

Sophia England, Pretty Prairie, Kan.

Tristan England, Pretty Prairie, Kan.

Braden Esau, Hesston, Kan.

Leah Fast, Moundridge, Kan.

Eddie Gaeddert, Goessel, Kan.

Sean Holness, London, UK

Patricia Huerta, McPherson, Kan.

Aaliyah Hunt, LaGrange, Texas

Sadie Jensen, Lake Tapps, Wash.

Tea Kennedy, Miltonvale, Kan.

Jasper Krehbiel, North Newton

Kelsie Kreutzer, Wichita

Adalsteinn Kristinsson, Kópavogur, Iceland

Marcus LaBonde, Grand Junction, Colo.

Louisa Lehmann, Wuppertal, Germany

Ashlyn Lewis, Wichita Falls, Texas

Paula Lopez, Ibarra, Ecuador

Merrick Maltsberger, Henderson, Neb.

Morgan Marsh, Lawrence, Kan.

Jakoby Masters, Lawrence, Kan.

Riley McGee, Augusta, Kan.

Madyson Mckinzie, Duma, Ark.

Edel Miller, Goessel, Kan.

Andrija Mitkovic, Belgrade, Serbia

Karly Moore, Newton

Lucas Pardo, Montevideo, Uruguay

Emilee Phoon, Bennington, Kan.

Dakota Piovesan, Vancouver, Wash.

David Rilhas, Lommel, Belgium

Amiah Roberts, Girard, Kan.

Chance Rogers, Newton

Brooke Russell, Little Elm, Texas

Rodrigo Sanchez, La Paz, Bolivia

Jacob Schrag, Goessel, Kan.

Kaleb Scripstick, Kismet, Kan.

Keaton Shaffer, Sigler, Okla.

Macy Sisco, Wylie, Texas

Tucker Smith, Muscotah, Kan.

Jalyn Todd, Oklahoma City

Caleb Villalba, Haysville, Kan.

Miguel Vojtova, Las Rozas de Madrid, Spain

Hannah Woodward, Rancho Santa Margarita, Calif.

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Bethel ranks at #23 in the U.S. News & World Report rankings of “Best Regional Colleges Midwest” for 2023-24. Bethel was the first Kansas college or university to be named a Truth, Racial Healing and Transformation (TRHT) Campus Center, in 2021. For more information, see https://www.bethelks.edu