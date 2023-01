Bethel announces fall academic honors

One hundred seventy-two Bethel College students had fall 2022 grades that earned academic distinction.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN'S LIST

Elizabeth Alderfer, Goessel, Kan.

Dilan Bagci, Solingen, Germany

Phillip Balzer, Hurley, S.D.

Guillem Blanch, Barcelona, Spain

Avery Blank, Sedgwick, Kan.

Madison Bliss, Maize, Kan.

Nicholas Bonner, Fort Knox, Ky.

Jack Brice, Pleasanton, Calif.

Claire Broxterman, Lindsborg, Kan.

Milan Bucek, Pelhrimov, Czech Republic

Lucy Buller, Newton

Peter Buller, Inman, Kan.

Arianna Campos, Newton

Conor Carey, Lander, Wyo.

Kylah Carter, Missouri City, Texas

Ella Caudill, Topeka, Kan.

Kayden Christiansen, Lakin, Kan.

Madilyn Chupp, Goshen, Ind.

Brianna Clark, Las Vegas, Nev.

Maria Cortes-Hernandez, Freeman, S.D.

Josué Coy Dick, North Newton

Shayla Dao, Salina, Kan.

Taylor Dashney, Edmond, Okla.

Abigail Deckert, North Newton

Logan DeMond, Larned, Kan.

Tyler Dobbs, Parker, Colo.

Frank Driscoll, Peoria, Ill.

Gracia Duron, Valley Center, Kan.

Alexis Eddy, Valley Center, Kan.

Kate Eichelberger, Moundridge, Kan.

Schyler Entz, Newton

Dulce Erazo-Tejada, Newton

Brett Esch, Carrollton, Texas

Emma Evans, Lawrence, Kan.

Gabriella Fields, Tulsa, Okla.

Caleb Garber, Newton

Malia German, Wichita

Rachel Geyer, Oxford, Iowa

Sophie Girtz, Valley Center, Kan.

James Goff, Delta, Colo.

Cristobal Goldberg, Santiago, Chile

Arianna Gomez, Medford, Ore.

Daniel Gonzalez-Arevalo, Newton

Ryan Gregg, Edmond, Okla.

Douglas Grider, Newton

Scott Grider, Newton

Emma Grimsley, Hesston, Kan.

Kevin Hampton, Friendswood, Texas

Miki Harkins, Wichita

Angel Hernandez, Freeman, S.D.

Gracie Higgins, Tacoma, Wash.

Sean Holness, Stevenage, U.K.

Hayden Honomichl, Great Bend, Kan.

Lauren Hurd, Morrison, Colo.

Gustavo Infante-Zambrano, Caracas, Venezuela

Cayle Irvin, Ben Wheeler, Texas

Daniel Kaufman, Moundridge, Kan.

Joshua Kennell, Newton

Zachary Kennell, Newton

Caleb Koontz, Newton

John Mark Koontz, North Newton

Halle Krehbiel, Hesston, Kan.

Marcus LaBonde, Grand Junction, Colo.

Drannon Lenox, Norman, Okla.

Daymon Levell, Broken Arrow, Okla.

Mia Loganbill, Hesston, Kan.

Elizabeth Lumbreras, Newton

Arthur Mahrer, Fort Pierce, Fla.

Alexis Mayner, Burleson, Texas

Colton McCarty, Bird City, Kan.

Lauren McCreary, Skiatook, Okla.

Jesse McMichael, Highland, Calif.

Emily Medbury, Bel Aire, Kan.

Stephany Meyer, Goessel, Kan.

Annalise Miller, Hillsboro, Kan.

Edel Miller, Hillsboro, Kan.

Rylee Moon, Derby, Kan.

Fatima Nemi, Lima, Peru

Anna Northcutt, Gardnerville, Nev.

Nalea Payton, El Dorado, Kan.

Lindsey Pfannenstiel, Kansas City, Kan.

Karellys Porras, Haltom City, Texas

Breckyn Porter, Moundridge, Kan.

April Powls, Garnett, Kan.

Tomas Quercia, Buenos Aires, Argentina

Karen Ramos, Ennepetal, Germany

Brianna Reeves, Derby, Kan.

Bethany Regehr, Whitewater, Kan.

Eli Regier, Newton

Mia Roman, Prairie Village, Kan.

Brenden Sanders, Plano, Texas

Rebecca Schlosser, Newton

Elizabeth Schmucker, Moundridge, Kan.

Bethany Schrag, Wichita

Jacob Schrag, Goessel, Kan.

Julianna Schrag, Goessel, Kan.

Jessica Schumann, Valley Springs, Calif.

Andrew Schunn, Phoenix

Jayden Seabolt, Cimarron, Kan.

Joshua Seabolt, Cimarron, Kan.

Kaitlyn Shima, Topeka, Kan.

Jordyn Smith, Axtell, Kan.

Tucker Smith, Muscotah, Kan.

Karlie Stephens, Moran, Kan.

Jocelyn Stupey, Arlington, Wash.

Madison Terrell, Derby, Kan.

Lane Toon, Howard, Kan.

Sergio Torres, Key West, Fla.

Melinda Vargas, El Paso, Texas

Juan Volker, Viña Del Mar, Chile

Seth Weatherby, Midland, Texas

Allison Weaver, Hesston, Kan.

Bryce Wilson, Sterling, Kan.

Chance Winter, Medicine Lodge, Kan.

Tobin Wise, Pleasant Hill, Mo.

Charis Yager, Derby, Kan.

Caryn Yoder, Hesston, Kan.

Dylan Yoder, Hutchinson, Kan.

HONOR ROLL

Kyle Belvin, Wichita

Emil Benavides, Stockton, Kan.

Reese Bennett, Spring, Texas

Elly Bertholf, Newton

Capri Bisom, West Berlin, N.J.

Ben Bollinger, Hesston, Kan.

Megan Brown, Hutchinson, Kan.

Sydney Brown, Keller, Texas

Conlan Bruggeman, Edgewater, Fla.

Sophia Chindamo, Lawrence, Kan.

Raven Cobbins, Wichita

Adale Crawford, Wichita

Kaitlyn Dawes, Hesston, Kan.

Juan Demichelis, Montevideo, Uruguay

Jack Denton-Cardew, Los Angeles

Angelika Donaldson, Highland, Ill.

Helena Driscoll, Bartonville, Ill.

Abigail Edson, Newton

Jarrod Foster, Yale, Okla.

Jaycee Freshour, Oklahoma City

Jesse Garcia, Key West, Fla.

Dagen Goodner, Humboldt, Kan.

Lia Groves, Valley Center, Kan.

Nathan Gutierrez, Bixby, Okla.

Kaylon Hamilton, Wichita

Claire Hedlund, McPherson, Kan.

Patricia Huerta, McPherson, Kan.

Katelin Keough, Albany, Ore.

Dalen Kistner, Hartford, Kan.

Cheyenne Lisle, Valley Center, Kan.

Jenna Mahoney, Gardner, Kan.

Christina Marr, Derby, Kan.

Alejandra Martinez, Newton

Jakoby Masters, Lawrence, Kan.

Darby McGuire, Wichita

James Menard, Orange, Texas

Mitchell Monteith, Duncan, Okla.

Juan Nicoletti, Montevideo, Uruguay

Jasmine Peete, Riverside, Calif.

Katy Ponce, Chino, Calif.

Annalysa Ranzinger, Bossier City, La.

Brayden Schilling, Hesston, Kan.

Luke Schmidt, Newton

Timothy Schrag, Goessel, Kan.

Hooper Schroeder, Sedgwick, Kan.

Isaiah Smith, Great Bend, Kan.

Sidney Smith, Frisco, Texas

Jalyn Todd, Oklahoma City

Jordan Twenter, Independence, Mo.

Dakota Voortman, Knights Ferry, Calif.

Tanner Wallace, Chickasha, Okla.

Cynae Wiley, South Haven, Kan.

Lynnzey Young, Gas City, Ind.

Paige Youngdahl, Wichita

Bethel is a four-year liberal arts college founded in 1887 and is the oldest Mennonite college in North America. Known for academic excellence, Bethel ranks at #14 in the Washington Monthly list of “Best Bachelor’s Colleges,” and #24 in the U.S. News & World Report rankings of “Best Regional Colleges Midwest,” both for 2022-23. Bethel is the only Kansas college or university to be named a Truth, Racial Healing and Transformation (TRHT) Campus Center. For more information, see www.bethelks.edu