Bethel announces fall 2021 Dean’s List, Honor Roll

One hundred fifty-nine students had fall 2021 semester grades that earned academic distinction.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST



Elizabeth Alderfer, Goessel, Kan.

Kiara Ashurst, Independence, Mo.

Phillip Balzer, Hurley, S.D.

Madelyn Baxter, Wichita

Emma Beachy, Kalona, Iowa

Kyle Belvin, Wichita

Madison Bliss, Maize, Kan.

Ben Bollinger, Oxford, Md.

Karl Bottorff, North Newton

Jack Brice, Pleasanton, Calif.

Meghan Brockmeier, Hope, Kan.

Claire Broxterman, Lindsborg, Kan.

Milan Bucek, Pelhrimov, Czech Republic

Lucille Buller, Newton

Peter Buller, Inman, Kan.

Josie Calzonetti, Garden City, Kan.

Annie Carlson, Hurley, S.D.

Jebediah Carlson, Hesston, Kan.

Kayden Christiansen, Lakin, Kan.

Madilyn Chupp, Goshen, Ind.

Brianna Clark, Henderson, Nev.

Josue Coy Dick, North Newton

Sandy Dao, Salina, Kan.

Shayla Dao, Salina, Kan.

Logan DeMond, Larned, Kan.

Alex Diaz, Winfield, Kan.

Rachel Duer, Chapman, Kan.

Alexis Eddy, Valley Center, Kan.

Abigail Edson, Newton

Tristan England, Pretty Prairie, Kan.

Josie Epp, Marion, S.D.

Leah Fast, Moundridge, Kan.

Peyton Fast, Moundridge, Kan.

Gabriella Fields, Tulsa, Okla.

Jaycee Freshour, Oklahoma City

Katherine Friesen Birky, Denver

Nathan Garber, Newton

Trae Gehring, Pretty Prairie, Kan.

Rachel Geyer, Oxford, Iowa

Sophie Girtz, Valley Center, Kan.

James Goff, Delta, Colo.

Oscar Gonzalez, Newton

Kendra Gooden, Wichita

Andrew Graber, Divide, Colo.

Ryan Gregg, Edmond, Okla.

Douglas Grider, Halstead, Kan.

Scott Grider, Halstead, Kan.

Lia-Jing Groves, Valley Center, Kan.

Kevin Hampton, Friendswood, Texas

Miki Harkins, Wichita

Hailey Hill, Sedgwick, Kan.

Hayden Honomichl, Great Bend, Kan.

Lauren Hurd, Morrison, Colo.

Jaimie Ingwerson, Concordia, Kan.

Cayle Irvin, Ben Wheeler, Texas

Jerod Kaufman, Moundridge, Kan.

Daniel Kaufman, Moundridge, Kan.

Arran Kearney, Birkenhead, U.K.

Joshua Kennell, Newton

Zachary Kennell, Newton

John Mark Koontz, North Newton

Kalie Kosminski, Newton

Halle Krehbiel, Hesston, Kan.

Adam Kroeker, Augusta, Kan.

Thomas Kucera, Wichita

Raydon Kuehne, Cordell, Okla.

Faith Lindley, Goddard, Kan.

Mia Loganbill, Hesston, Kan.

Elizabeth Lumbreras, Newton

Arthur Mahrer, Fort Pierce, Fla.

Keegan Martin, Yale, Okla.

Alejandra Martinez, Newton

Jakoby Masters, Lawrence, Kan.

Haley Mastin, Concordia, Kan.

Colton McCarty, Bird City, Kan.

Jesse McMichael, Highland, Calif.

James Menard, Orange, Texas

Stephany Meyer, Newton

Mitchell Monteith, Duncan, Okla.

Anna Northcutt, Gardnerville, Nev.

Nalea Payton, El Dorado, Kan.

Jasmine Peete, Riverside, Calif.

Lindsey Pfannenstiel, Kansas City, Kan.

Katy Ponce, Chino, Calif.

April Powls, Garnett, Kan.

Bethany Powls, Garnett, Kan.

Julio Quiroga, Madrid, Spain

Brianna Reeves, Derby, Kan.

Bethany Regehr, Whitewater, Kan.

Eli Regier, Newton

Addie Regier Kauffman, Newton

Jeffrey Regier Kauffman, Newton

Jensen Roth, Abilene, Kan.

Luke Schmidt, Newton

Elizabeth Schmucker, Moundridge, Kan.

Nolan Schrader, McPherson, Kan.

Julianna Schrag, Goessel, Kan.

Jessica Schumann, Valley Springs, Calif.

Jaylon Scott, Allen, Texas

Jayden Seabolt, Cimarron, Kan.

Kaity Shima, Topeka, Kan.

Jordan Singh, Newton

Jordyn Smith, Axtell, Kan.

Sidney Smith, Frisco, Texas

J’Lynne Stolsworth, Harper, Kan.

Jessie Thomas, Sedgwick, Kan.

Sergio Torres, Key West, Fla.

Jacquelyn Tschohl, Andover, Kan.

Melinda Vargas, El Paso, Texas

Juan Volker, Vina del Mar, Chile

Abigail Walker, North Newton

Allison Weaver, Hesston, Kan.

Bryce Wilson, Sterling, Kan.

Tobin Wise, Pleasant Hill, Mo.

Dylan Yoder, Wichita

Lynnzey Young, Valley Center, Kan.

HONOR ROLL

Isaiah Bartel, Andover, Kan.

Joseph Blakesley, Auburn, Kan.

Avery Blank, Sedgwick, Kan.

Conlan Bruggeman, Edgewater, Fla.

Arianna Campos, Newton

Catherine Carter, Denton, Texas

Naomi Chavez, Newton

Sophia Chindamo, Lawrence, Kan.

Charlee Conroy, Derby, Kan.

Kalyn Corley, Arkansas City, Kan.

Taylor Dashney, Edmond, Okla.

Jadyn Diepenbrock, Lincolnville, Kan.

Tyler Dobbs, Parker, Colo.

Brett Esch, Carrollton, Texas

Breanna Galindo, Dodge City, Kan.

Isaiah Gayden, Longmont, Colo.

Cristobal Goldberg, Santiago, Chile

Natalie Graber, Divide, Colo.

Emily Guldner, Independence, Mo.

Cole Herman, Halstead, Kan.

Ericka Herzet, Marion, Kan.

Kelsie Kreutzer, Wichita

Marcus LaBonde, Grand Junction, Colo.

Drannon Lenox, Norman, Okla.

Antonino Mangiapane, Wuppertal, Germany

Christina Marr, Kechi, Kan.

Victoria Mosakowski, Lawrence, Kan.

Fatima Nemi, Lima, Peru

Joaquin Pluis, Buenos Aires, Argentina

Karellys Porras, Haltom City, Texas

Mia Roman, Prairie Village, Kan.

Isabelle Saenz, Newton

Nathaniel Schmucker, Moundridge, Kan.

Joshua Seabolt, Cimarron, Kan.

Capri Stevenson-Bisom, West Berlin, N.J.

Jocelyn Stupey, Arlington, Wash.

Madison Terrell, Andover, Kan.

Dailen Terry, Colorado Springs, Colo.

Vanessa Torres, Dallas

Vicente Trejo Gomez, Santiago, Chile

Jordan Twenter, Independence, Mo.

Seth Weatherby, Midland, Texas

Tomas White, Panama City, Panama

Cynae Wiley, South Haven, Kan.

