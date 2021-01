Bethel announces fall 2020 Dean’s List, Honor Roll

One hundred thirty-three students have posted fall 2020 semester grades that earned them academic distinction.

Students whose semester grade point average is 3.7 or higher are named to the Dean’s List, while those with a GPA of 3.50-3.699 are listed as members of the Honor Roll.

DEAN’S LIST

Elizabeth Alderfer, Newton

Phillip Balzer, Hurley, S.D.

Isaiah Bartel, Andover, Kan.

Emma Beachy, Kalona, Iowa

Jayde Blain, Cawker City, Kan.

Karl Bottorf, North Newton

Milan Bucek, Pelhrimov, Czech Republic

Annie Carlson, Freeman, S.D.

Catherine Carter, Denton, Texas

Naomi Chavez, Newton

Alexis Copeland, El Paso, Texas

Dannika Day, Yuba City, Calif.

Logan DeMond, Larned, Kan.

Rachel Duer, Chapman, Kan.

A.J. Dugan, Walton, Kan.

Madison Edson, Newton

Josie Epp, Marion, S.D.

Brett Esch, Carollton, Texas

Ahmed Fall, Staten Island, N.Y.

Peyton Fast, Moundridge, Kan.

Kara Fiedler, Newton

Maximilian Fields, Valley Center, Kan.

Justin Foster, Yale, Okla.

Jaycee Freshour, Oklahoma City

Nathan Garber, Newton

Trae Gehring, Pretty Prairie, Kan.

Jaxie Gerk, Holyoke, Colo.

Rachel Geyer, Oxford, Iowa

Jade Gleason, Brush, Colo.

Kendra Gooden, Wichita

Natalie Graber, Divide, Colo.

Aubry Grame, Kalispell, Mont.

Ryan Gregg, Edmond, Okla.

Kelly Habegger, Hesston, Kan.

Kevin Hampton, Friendswood, Texas

Mikinzie Harkins, Wichita

Matthew Hernandez, Wichita

Hailey Hill, Halstead, Kan.

Sean Holness, London, U.K.

Hayden Honomichl, Great Bend, Kan.

Emily Ingram, Wichita

Samuel Ishimwe, Newton

Jadin Kaltenbach, Wichita

Addie Regier Kauffman, Newton

Jeffrey Kauffman, Hutchinson, Kan.

Daniel Kaufman, Moundridge, Kan.

Jerod Kaufman, Moundridge, Kan.

Arran Kearney, Birkenhead, U.K.

Macee Kelsay, Bentley, Kan.

Joshua Kennell, Newton

Dalen Kistner, Hartford, Kan.

Halle Krehbiel, Hesston, Kan.

Kelsie Kreutzer, Wichita

Adam Kroeker, Augusta, Kan.

Thomas Kucera, Wichita

Peyton Landrum, Arkansas City, Kan.

Jessica LaRocque, Cawker City, Kan.

Drannon Lenox, Norman, Okla.

Krista Loomis, Walton, Kan.

Anna Lubbers, Peabody, Kan.

Mabel Lugo-Martinez, Rexford, Kan.

Elizabeth Lumbreras, Newton

Arthur Mahrer, Fort Pierce, Fla.

Antonino Mangiapane, Wuppertal, Germany

Steven Marks, Bakersfield, Calif.

Keegan Martin, Yale, Okla.

Alejandra Martinez, Newton

Joshua McBeth, Liverpool, U.K.

Lauren McCreary, Skiatook, Okla.

Stephany Meyer, Newton

Rachel Miller, Freeman, S.D.

Cami Mills, Wichita

Sophia Minder, Lawrence, Kan.

Victoria Mosakowski, Lawrence, Kan.

Madeline Nachtigal, Lawrence, Kan.

Emalee Overbay, Louisburg, Kan.

Nalea Payton, El Dorado, Kan.

Bethany Powls, Garnett, Kan.

Bethany Regehr, Whitewater, Kan.

Eli Regier, Newton

Haley Robinette, South Bloomfield, Ohio

Jensen Roth, Abilene, Kan.

Abby Schmidt, Newton

Nolan Schrader, McPherson, Kan.

Julianna Schrag, Goessel, Kan.

Jessica Schumann, Valley Springs, Calif.

Kaitlyn Shima, Topeka, Kan.

Zachary Shima, Topeka, Kan.

Jordan Singh, Newton

Sarah Smith, Topeka, Kan.

Brandon Strayer, Hutchinson, Kan.

Amondre Street, Newton

Jessie Thomas, Sedgwick, Kan.

Laura Tran, North Newton

Alayna Wallace, McPherson, Kan.

Seth Weatherby, Midland, Texas

Allison Weaver, Hesston, Kan.

Anna Wiens, Goessel, Kan.

Bryce Wilson, Sterling, Kan.

Briley Young, Wichita

HONOR ROLL

Chase Anderson, Topeka, Kan.

Kyle Belvin, Wichita

Joseph Blakesley, Auburn, Kan.

Emily Brandt, Newton

Jack Brice, Pleasanton, Calif.

Josie Calzonetti, Garden City, Kan.

Jebediah Carlson, Hesston, Kan.

Michael Cech, Modlany, Czech Republic

Sandy Dao, Salina, Kan.

Jadyn Diepenbrock, Lincolnville, Kan.

Angelika Donaldson, Highland, Ill.

Helena Driscoll, Bartonville, Ill.

Eyke Espig, Falkensee, Germany

Oscar Gonzalez, Newton

Lia-Jing Groves, Valley Center, Kan.

Avery Hawkins, Smith Center, Kan.

Harlie Hunton, El Dorado Hills, Calif.

Cayle Irvin, Ben Wheeler, Texas

Natalie John, Valley Center, Kan.

Zachary Kennell, Newton

Mia Loganbill, Hesston, Kan.

Grace Lumpkins, Russell, Kan.

Jesse McMichael, Highland, Calif.

Kendall Michalski, Topeka, Kan.

Edel Miller, Hillsboro, Kan.

Brandon Phorn, Coweta, Okla.

Laura Pineda, McPherson, Kan.

Katy Ponce, Chino, Calif.

Austin Price, Russell, Kan.

Bethany Rafter, Wichita

Luke Riffel, Newton

Fabian Schmid, Achstetten, Germany

Nathaniel Schmucker, Moundridge, Kan.

Jaylon Scott, Allen, Texas

Joshua Seabolt, Cimarron, Kan.

Kayla Shirley, Newton

Capri Stevenson-Bisom, West Berlin, N.J.

J’Lynne Stolsworth, Harper, Kan.

Kacie Torrens, Castle Rock, Colo.

Stefanie Torres, Newton

Kaylee VanderVeen, Arvada, Colo.

Juan Volker, Vina del Mar, Chile

Macayla Warren, Amarillo, Texas

